Festival di Sanremo, Loredana Bertè ospite della prima serata

Manca poco più di una settimana all’inizio della settantunesima edizione della kermesse musicale più celebre del Bel paese, in programma da martedì 2 a sabato 6 marzo. In attesa di ascoltare i brani in gara della sezione Big e Nuove Proposte, il padrone di casa ha svelato un’altra ospite della manifestazione che salirà sul palco del Teatro Ariston .

La voce di In alto mare ha gareggiato al Festival di Sanremo per ben undici volte, la più recente nel 2019 con l’acclamato brano Cosa ti aspetti da me, certificato disco di platino per aver venduto più di 50.000 copie e posizionatosi al quarto posto della classifica finale della manifestazione.

Grande successo anche per il videoclip ufficiale del singolo che ha riscosso ottimi consensi su YouTube tanto da contare oltre quaranta milioni di visualizzazioni.