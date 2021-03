Sanremo 2021, la classifica parziale dei big dopo la prima serata

Web nuovamente in delirio, poi, per Achille Lauro . L’artista si presenta omaggiando il glam rock, mostrandosi in versione Velvet Goldmine. Le sue foto hanno rapidamente fatto il giro del web. Ottime notizie per i tanti fan che non lo sapessero: sarà presente sul palco dell’Ariston fino alla conclusione di questa edizione.

Mostra tutto il suo carattere anche Aiello, in breve protagonista dei commenti sui social a tema Sanremo 2021. Deve però lasciare spazio, in breve, a Francesca Michielin e alla commozione di Fedez. L’emozione ha la meglio ed ecco gli occhi lucidi che colpiscono al cuore i fan. Su Instagram, intanto, Chiara Ferragni e il piccolo Leo fanno il tifo per papà. Ci scappa, inoltre, anche un probabile indizio per la futura baby Ferragnez.

Diverte Max Gazzé in versione Leonardo da Vinci, mentre Noemi canta la sua “Glicine” un po’ a sorpresa. Il suo esordio era previsto per domani ma la positività al Covid-19 di un membro dello staff di Irama ha cambiato le carte in tavola. Una ventata di gioventù con Madame e i Maneskin. Il rock della band pare porli tra i favoriti di questa edizione, stando ai commenti sui social. Qualcosa di diverso dallo “stile Sanremo”, per così dire. Si conclude la prima serata con la grinta di Ghemon e l’alchimia dei Coma-Cose, le voci delicate di Annalisa e Francesco Renga e i sentimenti di Fasma.