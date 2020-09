Vasco Rossi parla di Vita Spericolata: il post su Instagram

Poche ore fa la voce di Rewind ( FOTO ) ha condiviso un lungo messaggio sul suo profilo Instagram che vanta p iù di un milione e mezzo di follower che seguono quotidianamente la sua vita. Il cantante ha raccontato il significato dell’iconico brano estratto dal disco Bollicine, uno degli album più famosi nella storia della musica e in grado di vendere oltre un milione di copie, questo l’incipit: “ Spericolato, rischioso, avventuroso . Nel senso che dice Nietzsche, vita vissuta pericolosamente e pienamente accettandone le sfide, i rischi, le fatiche, le gioie e le sofferenze. Cercare di prevenire e affrontare gli ostacoli, non evitarli”.

Vasco Rossi: “Rifiutai un lavoro sicuro in banca per inseguire il mio sogno”

In seguito, Vasco Rossi ha aggiunto: “Rifiutai un lavoro sicuro in banca per inseguire il mio sogno di vivere di Musica e Parole, una vita non garantita, non omologata, indipendente”.

Infine, il rocker ha dichiarato: “Fare cose spericolate significa fare esercizio, ripetere e imparare tecniche, rischiare ma portare sempre a casa la pelle. Con disciplina e esercizio costante, come il funambolo, il trapezista, l’atleta o il chitarrista, si arriva a fare sembrare semplice una cosa molto difficile. Vita spericolata al Festival di Sanremo 1983, un’autentica provocazione nel cuore del sistema della canzone italiana e uno schiaffo della nuova generazione alla platea perbenista dell’epoca”.