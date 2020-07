Vasco Rossi, il nuovo album nel 2021 dopo i festival

A distanza di 7 anni da “Sono innocente”, Vasco Rossi ( FOTO ) conferma le indiscrezioni che lo volevano pronto a pubblicare un nuovo album . Il cantautore ne ha accennato in un botta e risposta sui social rispondendo ad un fan e ne ha parlato in maniera più ampia in un’intervista a Robinson, supplemento culturale de ‘La Repubblica’. Sui social ha spiegato che l'anno prossimo ci sarà spazio per la musica dal vivo e per un nuovo album e che probabilmente non pubblicherà canzoni del nuovo album almeno da qui alla metà del 2021: “Prima i Festival e poi arriverà il disco” ha specificato.

L’annuncio del nuovo album e l’ispirazione nata grazie ad una frase

Nell’intervista invece ha spiegato con più dettagli i progetti per l’estate 2021: “Adesso sono qua nel mio quartier generale a Rimini, città che ho sempre amato moltissimo e in cui sono venuto per tanti anni di seguito. Cosa farò? Ebbene sì, lo annuncio ufficialmente dalle pagine di Robinson: sono qui per buttare giù le idee per un nuovo album. ‘Evviva!’ (ride e si alza allargando le braccia, ndr). Visto che non si possono fare i concerti, cos’altro potevo fare? Adesso non ti dico quanti pezzi ci saranno perché voglio tenere tutto ancora un po’ così… Segreto! Però c’è il pezzo che sta maturando in questo momento che credo farà piacere a quelli che mi seguono. Insomma, per quest’altro anno che viene ci sarà sicuramente un nuovo album”.

Tutto nasce da una frase e da un autore in particolare: “La cosa che mi ha ispirato è una frase. In realtà è l’incipit di una canzone che dice: ‘Siamo qui, pieni di guai’. Sono i guai della vita, diciamo, perché la vita non è semplice ed è sempre tutta una mancanza. Sono stato ispirato nello scrivere queste canzoni da Lacan, anzi, non da Lacan direttamente ma da Massimo Recalcati: ho letto ‘Desiderio, godimento e soggettivizzazione’ e mi si è aperto un mondo. La psicanalisi è una mia vecchia passione, la coltivavo già da quando ero giovane, avrei voluto studiare psicologia, anzi per due anni l’ho proprio studiata”.

I concerti per l’estate 2021

Dopo la riprogrammazione dei concerti previsti per l’estate 2020, Vasco Rossi si è dunque messo al lavoro per un nuovo album che uscirà però solo dopo i concerti del tour Non Stop Live Festival in programma a giugno 2021: “Stesse città, stessi festival rock, stesso mese: giugno dell'anno prossimo” aveva annunciato sui social. Ecco il calendario dell’estate 2021:

13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano

18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena)

22 giugno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola

26 e 27 giugno al Circo Massimo Rock in Roma

Già venduti oltre 360 mila biglietti e che rimarranno validi per i rispettivi concerti nel 2021. Chi sarà obbligato a rinunciare, potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma dove è avvenuto l’acquisto.