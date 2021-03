Maneskin, testo e video di "Zitti e buoni" per l'Eurovision

In qualità di vincitori della 71esima edizione del Festival di Sanremo , i Maneskin si sono aggiudicati la possibilità di esibirsi col loro brano sul grande palco dell’ Eurovision Song Contest . L’evento che racchiude i migliori cantanti dell’anno per ogni nazione europea si svolgerà questa volta a Rotterdam, in Olanda, patria dell’ultimo vincitore nel 2019. L’Ahoy Arena si infiammerà con tantissime performance dal vivo già da martedì 18 e giovedì 20 maggio per le semifinali del concorso, fino alla finale di sabato 22 in cui verrà proclamato il nuovo vincitore e, di conseguenza il nuovo paese ospitante.

Per l’occasione, l’inedito “ Zitti e buoni ” dei Maneskin , è stato rivisitato secondo le linee guida del contest europeo. La versione Eurovision ha visto una diminuzione della durata, da 3 minuti e 19 a 3 minuti, per di più il testo è stato modificato escludendo le “parolacce”. Il verso contenente “Vi conviene toccarvi i cogli*ni” è stato modificato in “Vi conviene non fare più errori”, mentre la frase “Non sa di che ca**o parla” è stata cambiata in “Non sa di che cosa parla”. Allo stesso modo sono state accorciati anche alcuni riff di chitarra della melodia.

Il testo di “Zitti e buoni” per l’Eurovision

approfondimento

Maneskin a Sanremo 2021 con Zitti e buoni: il testo

Loro non sanno di che parlo

Voi siete sporchi, fra', di fango

Giallo di siga fra le dita

Io con la siga camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

E anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

E buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene non fare più errori

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo' li prendo a calci 'sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale poi lacrime

Questi uomini in macchina non scalare le rapide

Scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio

Ma se trovi il senso del tempo risalirai dal tuo oblio

E non c'è vento che fermi la naturale potenza

Dal punto giusto di vista, del vento senti l'ebrezza

Con ali in cera alla schiena ricercherò quell'altezza

Se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa perché

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Parla, la gente purtroppo parla

Non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l'aria

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Noi siamo diversi da loro