Sanremo 2021, i Maneskin a Sky Tg24: "Un risultato storico". VIDEO

"Per noi è un risultato storico". Così i Maneskin commentano la vittoria della 71ma edizione di Sanremo. Il rock della band ha conquistato il Festival, con il brano "Zitti e buoni". Battuti in finale la coppia Francesca Michielin e Fedez, secondi con "Chiamami per nome". Terzo Ermal Meta, con "Un milione di cose da dirti". "Non ci eravamo fatti nessuna aspettativa, eravamo venuti al Festival a portare la nostra identità, la nostra musica e con l'idea di dire ‘non cambiamo di una virgola’. Non ci saremmo mai aspettati di essere capiti così a fondo e così rapidamente soprattutto dal pubblico”, spiega il gruppo ai microfoni di Sky Tg24 (IL RACCONTO DELLA FINALE - LE PAGELLE - I LOOK - LO SPECIALE SANREMO).