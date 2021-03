Sanremo 2021, gaffe e imprevisti più divertenti del Festival

Non solo per le canzoni: il Festival di Sanremo fa parlare di sé anche per le gaffe, le gag e i siparietti divertenti (soprattutto se involontari) Condividi:

Ecco dunque le gaffe e gli imprevisti più divertenti del Festival di Sanremo 2021.

L’orecchino di Elodie approfondimento Sanremo 2021, i Maneskin vincono con “Zitti e buoni” Co-conduttrice della seconda serata, Elodie è salita sul palco in abito Versace rosso melange. Ma non tutto è andato come previsto: scendendo le scale, la cantante ha perso un orecchino di diamanti e smeraldi (una creazione Bulgari da 45mila euro). La sua espressione terrorizzata ha detto tutto.

Ibrahimovic bloccato nel traffico Cosa fare se resti bloccato nel traffico, e ti aspettano sul palco dell’Ariston? Semplice: chiedi un passaggio ad un motociclista! È quanto avrà pensato Zlatan Ibrahimovic (FOTO) che, a Sanremo, è arrivato dopo aver percorso 60 km sulla moto di uno sconosciuto. Che, peraltro, doveva andare a Livorno.

La gaffe di Orietta Berti "Mi piacerebbe duettare con Ermal Metal, Madame o anche con i Naziskin": queste le parole di Orietta Berti che, in gara con “Quando ti sei innamorato”, hanno suscitato l’ilarità generale. “In backstage è venuta a scusarsi, ma noi non ci eravamo offesi per niente, l’avevamo presa a ridere ovviamente ma lei è stata molto gentile” ha poi raccontato Damiano (FOTO).

I fiori (e i loro problemi) Non esiste Festival di Sanremo senza i fiori, ma spesso hanno causato qualche… problema! C’è chi ha dimenticato di prenderli, e chi ha dovuto dividerseli (vedi alla voce La Rappresentante di Lista). Ma c’è anche chi ha fatto la rivoluzione: da Francesca Michielin in poi, tante donne hanno scelto di regalargli agli uomini. Perché siamo nel 2021, e non esistono più cose solo da femmina o solo da maschio.

I nomi sbagliati Davvero esiste una diretta senza errori nei nomi? Da Barbara Palombelli che chiama Random “Rendom” ad Amadeus che sbaglia l’accento di Cazzola de Lo Stato Sociale, Sanremo è anche questo. Una risata strappata tra la tensione di chi sogna la vittoria.

I problemi d’audio Con l’audio, quest’anno, c’è stato qualche problemino. Nella serata dei duetti, Fasma e Nesli han dovuto ricantare perché il microfono del primo proprio non funzionava. E così pure Francesco Renga.

Le gag Come intrattenere il pubblico tra un cantante e l’altro? Coi balletti, ovviamente! Soprattutto se, a ballare, sono Amadeus e Fiorello. Talvolta con la complicità di illustri ospiti (Laura Pausini in primis), talvolta da soli con risultati… opinabili. Come quando, parrucca sulla testa, hanno imitato Jo Squillo e Sabrina Salerno.

L’età, ad una signora, non si chiede mai Ospite di Sanremo, Valeria Fabrizi ha fulminato con gli occhi Amadeus. Il conduttore ha inavvertitamente rivelato la sua età. Salvo poi cambiare velocemente, molto velocemente, discorso.