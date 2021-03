Roby Facchinetti: "I Maneskin possono essere i nuovi Pooh"

Lo storico cantante e tastierista dei Pooh si esprime sulla vincita dei Maneskin al Festival di Sanremo 2021 e li paragona alla band di cui ha fatto parte per oltre 50 anni. Ma li avverte: “Per avere una lunga carriera non basta essere bravi e fare belle canzoni, bisogna sapersi gestire”

Facchinetti, ha raccontato in una lunga intervista a “ Leggo ”, che vede nei Maneskin i possibili eredi dei Pooh , in cui ha cantato e suonato per 50 anni. Si dice pronto a passare loro il testimone, ma li avverte sull’importanza di mantenere sempre i piedi per terra e non strafare: “Per avere una lunga carriera non basta essere bravi e fare belle canzoni, bisogna sapersi gestire”.

Roby Facchinetti si aggiunge alla lista dei cantanti celebri che nei giorni scorsi si sono complimentati per la vittoria dei Maneskin a Sanremo 2021. Per la prima volta, a trionfare sul palco dell’Ariston, è stata una band dal sapore glam rock, che ha portato una rivoluzione nel mondo della canzone italiana.

Le parole di Roby Facchinetti

Secondo Roby Facchinetti, i Maneskin hanno tutta la stoffa e i numeri per farcela. “Mi è sembrato che la qualità musicale, che nei particolari non si può giudicare da un ascolto televisivo ma dal vivo, sia più che buona. Tutti, nel gruppo, hanno grinta da vendere e questo lo hanno dimostrato pure su un palcoscenico che a quel genere lì non è di certo abituato”. Ha poi aggiunto che il successo di una band non viene solo dalla forza e teatralità del suo frontman, ma dalla voglia, coesione e grinta del gruppo.

Con una simpatica metafora dà poi loro un consiglio perché il successo, se non gestito, può giocare brutti scherzi ed essere un’arma a doppio taglio. “È come se, dopo Sanremo, i Måneskin, avessero passato un casello autostradale. Adesso l’autostrada è tutta loro. Non devono farsi prendere dal brivido della velocità, ma mantenere la giusta andatura. Ogni tanto fermarsi per fare benzina, prendere un caffè all’Autogrill e rimettersi in marcia più carichi. Si chiama sapersi gestire".