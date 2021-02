I Maneskin annunciano il nuovo album "Teatro d'ira vol. 1"

In attesa di vederli sul palco del Festival di Sanremo, il gruppo ha annunciato la data di uscita e il titolo del nuovo album Condividi:

Freschi del disco di platino conquistato per il singolo “Vent’anni”, i Maneskin (FOTO) hanno annunciato l’arrivo del nuovo album “Teatro d’ira vol. 1”. Il secondo disco del gruppo uscirà il 19 marzo ma non si conoscono ulteriori dettagli, anche se il titolo lascia presagire alla prima parte di un progetto più ampio. I Maneskin saranno anche tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2021 partecipando per la prima volta alla kermesse musicale con la canzone “Zitti e buoni”, descritta nelle pagelle di Sky Tg24 dopo i preascolti come l’evoluzione della swinging London in punk.

Il singolo “Vent’anni” e l’esperienza a Londra approfondimento Maneskin, la rabbia, la speranza e la libertà dei vent'anni Il ritorno dei Maneskin dopo il grande successo de “Il Ballo della Vita” è arrivato con “Vent’anni”, brano crudo, aggressivo e sognante. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno suonato per la prima volta il brano dal vivo a Roma nel Parco Archeologico del Colosseo. A Sky Tg24 il gruppo ha spiegato com’è nata la canzone: “Musicalmente è nato durante il lockdown (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Per parecchio tempo non ci siamo potuti vedere. Il primo germoglio è il giro di chitarra di Thomas; poi Damiano ci ha scritto il testo e finito il lockdown abbiamo unito tutti i riff e ha preso vita il brano. In fase di scrittura abbiamo esaminato idee differenti e non ci siamo posti il problema della lunghezza e neanche di un assolo, elemento oggi assai raro”. I Maneskin hanno poi raccontato di essersi ispirati dai tantissimi concerti fatti e dall’esperienza vissuta a Londra “Lì vedevamo anche tre concerti al giorno. Abbiamo preso più consapevolezza del nostro suono. Ci è venuta l'idea di far suonare i tre strumenti in modo crudo come un power trio, abbiamo ripreso il suono dei concerti e lo abbiamo riprodotto in studio”.