Hanno scelto di annunciarlo sui più importanti social, con la pubblicazione di un breve teaser video e del calendario di date. I Backstreet Boys si preparano a tornare live con il tanto atteso DNA World Tour. Saranno ben 79 gli appuntamenti con la storica boy band britannica degli anni ’90, in partenza il prossimo 8 aprile da Las Vegas per poi attraversare tutto il Nord America e arrivare anche in Europa all’inizio dell’autunno 2022. Tra le nuove date aggiunte, sappiamo che Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson suoneranno anche in un’unica data italiana, sabato 22 ottobre 2022 alla Unipol Arena di Bologna.

I Backstreet Boys tornano in Italia approfondimento Backstreet Boys, chi sono i componenti della band La boy band più amata di sempre si prepara a tornare sui palchi del BelPaese, a tre anni di distanza (2019) dal grandissimo successo del concerto milanese al Mediolanum Forum di Assago. L’occasione? Quella del DNA World Tour che, fresco fresco di nuove date aggiunte nel calendario americano così come in Europa, porterà Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson e la loro musica pop, fino a Bologna. I Backstreet Boys si esibiranno infatti nel capoluogo emiliano a ridosso del prossimo autunno, nel concerto del 22 ottobre 2022 in programma alla Unipol Arena della città. Come raccontato dagli organizzatori di Live Nation, che si occuperanno dello show dei Backstreet Boys in Italia, i biglietti per partecipare alla data bolognese saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di domani, giovedì 7 aprile, mentre la vendita generale aprirà alle ore 10:00 di venerdì 8 aprile su TicketOne, TicketMaster e presso tutti gli altri circuiti di vendita autorizzati online e sul territorio della Penisola.

Il 6 maggio del 1996 l'album d'esordio del gruppo di ragazzi che si era formato tre anni prima a Orlando, in Florida. Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, Aj McLean e Kevin Richardson hanno conquistato i cuori degli adolescenti di fine anni '90 e raggiunto un successo planetario, con oltre 130 milioni di dischi venduti in tutto il mondo Il 6 maggio 1996 usciva l'album d'esordio della boy band statunitense destinata a diventare icona pop di fine anni '90: i Backstreet Boys Il gruppo, composto da Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, Aj McLean e Kevin Richardson, si è formato a Orlando, in Florida, nel 1993 Il disco di debutto prende il nome proprio dalla band "Backstreet boys" e li fa conoscere prima in Europa e in Canada e solo successivamente negli Usa e nel resto del mondo

La possibile scaletta del concerto dei Backstreet Boys in Italia approfondimento I Backstreet Boys cantano I Want It That Way: la reunion Nonostante sia ancora troppo presto per ipotizzare una scaletta fedele del concerto che i Backstreet Boys terranno in Italia il prossimo 22 ottobre, la boy band stessa rassicura i fan di tutto il mondo sul fatto che potranno fare esperienza di uno show a dir poco epico. Al grido di “Backstreet's Back, Alright!” (parafrasando la loro Everybody), Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean e Kevin Richardson presenteranno dal vivo gli inediti dell’ultimo album DNA (2019) insieme ad una ricca collezione di successi. DNA World Tour 2022 che non segna per i Backstreet Boys solo il tanto atteso ritorno alla dimensione live - dopo i due difficili anni di stop a causa della pandemia - ma che ha anche un significato più profondo. Il gruppo ha infatti scelto di destinare una grande parte del ricavato dalla tournée internazionale, a favore dei rifugiati ucraini, al momento costretti ad abbandonare le loro case e tutto ciò che hanno, a causa dell’orrore della guerra. L’ente scelto per la beneficienza è Unhcr, l'agenzia Onu impegnata giornalmente in missioni di protezione dei rifugiati.