Backstreet Boys, 22 anni fa usciva I Want It That Way: il post

Backstreet Boys, il post per l’anniversario

A ventidue anni di distanza da quella data, i Backstreet Boys hanno celebrato l’iconico anniversario. Infatti, nelle scorse ore la boy band ha condiviso il video di una performance sulle note di I Want It That Way sul profilo Instagram che conta oltre due milioni e mezzo di follower.

Il filmato vede il gruppo esibirsi proprio con il brano che ha segnato la discografia mondiale scalando le classifiche in ogni angolo del pianeta. I Backstreet Boys (FOTO) hanno commentato il post scrivendo: “Credimi quando dico che sono trascorsi ventidue anni da I Want It That Way. Ti ricordi cosa stessi facendo quando hai ascoltato per la prima volta questa canzone?”.

Nel giro di poco tempo il video ha ottenuto numerosi commenti e oltre 78.000 like.