Backstreet Boys, 20 anni fa usciva Black & Blue: il post su Instagram

I Backstreet Boys hanno festeggiato il compleanno del disco Black & Blue, in grado di vendere più di un milione e mezzo di copie in America nella settimana di debutto

Backstreet Boys: il successo di Black & Blue

approfondimento

Il terzo millennio è iniziato da poco ma i Backstreet Boys hanno già le idee molto chiare, ovvero continuare a dominare le classifiche in tutto il mondo. Il 3 ottobre del 2000 il gruppo pubblica Shape of My Heart come primo estratto dal nuovo progetto discografico ottenendo immediatamente numerosi consensi, infatti il brano scala le classifiche in ogni del pianeta conquistando anche numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra questi un disco d’argento nel Regno Unito per aver venduto più di 200.000 copie.

Dopo poco più di un mese, i Backstreet Boys pubblicano Black & Blue vendendo un milione e mezzo di copie sul suolo a stelle e strisce nei primi sette giorni arrivando poi a guadagnare ben otto dischi di platino negli Stati Uniti d’America.