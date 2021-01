Il cantante ha annunciato il lieto evento su Instagram. Prima di restare incinta per la terza volta Lauren ha avuto diversi aborti spontanei. “A volte la vita ti benedice con delle sorprese” Condividi:

Nick Carter (FOTO) e sua moglie Lauren Kitt sono in attesa del terzo figlio. Il cantante, membro dei Backstreet Boys, e sua moglie Lauren Kitt sono già genitori di Odino, quattro anni, e Saoirse, 15 mesi. Nick ha dato il lieto annuncio su Instagram, con il video dell'ecografia. “A volte la vita ti benedice con delle sorprese”. Nick Carter padre per la terza volta Lauren, 37 anni, attrice e scrittrice, ha rivelato a People. “Ero completamente decisa ad avere solo due figli e mi ero preparata per questo. Stavamo per rassegnarci a non avere altri figli e questa è stata una sorpresa. Non ho scoperto di essere incinta fino a quando non ero di circa cinque mesi e mezzo” ha confessato la donna, spiegando che lei e il marito stavano prendendo in considerazione l'idea di una maternità surrogata. “Non avevo alcun sintomo, non avevo nulla che indicasse che ero incinta. Un giorno ho semplicemente sentito qualcosa muoversi nel mio corpo e ho detto: 'Nick, c'è qualcosa che non va. Penso di dover andare dal dottore. Qualcosa non va in me'”. Lauren pensava di non poter avere altri figli a causa della sua storia medica di aborti spontanei. Addirittura temeva di avere un tumore. La coppia ha affermato di considerare la notizia come una benedizione, soprattutto considerando quanto il 2020 sia stato difficile per tutti.

Immagine tratta dal profilo Instagram @nickcarter

Nick Carter e la sua famiglia approfondimento Backstreet Boys, 20 anni fa usciva Black & Blue: il post su Instagram La coppia ha accolto il loro secondo figlio nell'ottobre 2019. Per l'occasione Nick aveva pubblicato una foto scattata in sala parto. “A mia moglie, così incredibilmente forte. Per due anni ti ho visto sopportare alcune delle cose più difficili a cui un marito possa assistere. Superando gli alti e bassi della gravidanza nella speranza che forse, con un piccolo aiuto dall'alto, saremmo arrivati a questo punto. Voglio solo ringraziarti per avermi dato la vita, l'amore e la famiglia che ho sempre desiderato. Sei una vera guerriera e ti amo”. Il Backstreet Boy ama molto condividere sui social momenti della quotidianità e soprattutto della sua famiglia e dei suoi bambini. Nick e Lauren si sono sposati nel 2015 dopo un fidanzamento di due anni.