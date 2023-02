Raffaella Carrà, la speciale moneta da collezione per celebrarla

Il volto di Raffaella Carrà fa il proprio ingresso nella Collezione numismatica 2023. "Un racconto della storia del nostro Paese”, fanno sapere dal ministero dell'Economia. Oltre all'icona della televisione italiana, nella nuova collezione speciale di monete entrano anche Diabolik, Alessandro Manzoni e l'Aeronautica militare, tra gli altri

Il volto di Raffaella Carrà entra a far parte della Collezione numismatica 2023, comparendo su una speciale moneta da collezione. La nuova collezione numismatica di quest'anno è stata presentata in queste ore alla Sala Ciampi del ministero dell'Economia.

"Un racconto della storia del nostro Paese", spiega in una nota ufficiale il Mef. Un’iniziativa con cui "i principali eventi e le ricorrenze nazionali, i grandi nomi e le bellezze dell'arte e della letteratura, le eccellenze del Made in Italy sia imprenditoriali che enogastronomiche, lo sport, la storia antica e recente e l'ambiente vengono ogni anno rappresentati e celebrati attraverso l'emissione di monete dedicate".



Non soltanto la leggendaria soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, autrice televisiva, conduttrice radiofonica e attivista Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021 ma sempre viva nei cuori degli italiani, è stata accolta sulle nuove monete da collezione: oltre a lei, questa speciale iniziativa celebra anche Diabolik, Alessandro Manzoni e l'Aeronautica militare, tra gli altri.



La moneta

Quella dedicata a Raffaella Carrà è la moneta che appartiene alla "Serie Grandi Artisti Italiani".

Avrà un valore nominale di 5 euro, ma proof e bimetallica (cupronichel e bronzital, mm 27,50 per g 9,50, come riporta il magazine specializzato Cronaca Numismatica). La moneta è opera di Silvia Petrassi e presenta un doppio ritratto: “A mezzobusto, sul dritto, all’interno di un ideale schermo televisivo e a figura quasi intera, al rovescio, su un palcoscenico”, si legge su Cronaca Numismatica.

Il concept della moneta dedicata Raffaella Carrà è molto moderno, a partire dal font dei caratteri con cui sono realizzate le iscrizioni e per l'impiego di elementi decorativi geometrici che citano le tipiche scenografie degli studi televisivi che hanno incorniciato per decenni il talento di una delle più grandi icone della televisione italiana.



Le parole del Ministro Giancarlo Giorgetti

approfondimento In arrivo le monete da 2 euro con il volto di Raffaella Carrà Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia e delle Finanze, ha detto per l’occasione: "In un mondo sempre più virtuale, le monete sono portatrici di un valore inestimabile, ambasciatrici della cultura e del Made in Italy che coniuga bellezza, saper fare e senso pratico”.



Francesca Reich, amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato, sottolinea che “la storia della numismatica è la storia dell'Italia" e le monete sono "piccoli capolavori" che rappresentano "la progettualità, la missione e le eccellenze" del poligrafico.



Una collezione all’insegna dell’innovazione

approfondimento Un anno fa l'addio a Raffaella Carrà: 20 frasi dalle sue canzoni Dalla moneta per la tutela dell'ambiente all'omaggio a Raffaella Carrà e a Italo Calvino, fino ad arrivare alle Olimpiadi da Cortina 1956 a Roma 1960 e Torino 2006, guardando a Milano-Cortina 2026, sono parecchie le eccellenze inserite nella Collezione Numismatica 2023.

All'evento per presentare le nuove monete speciali hanno preso parte, tra gli altri, il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, l'amministratore delegato del Poligrafico e Zecca dello Stato Francesca Reich, il direttore generale del Progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali (per la 44esima edizione della Ryder Cup è stata realizzata una moneta da 10 euro in argento rodiato).