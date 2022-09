In arrivo le monete da 2 euro con il volto di Raffaella Carrà

Una moneta col volto di Raffaella Carrà. Verrà coniata in Italia nel 2023, a poco meno di due anni dalla scomparsa della grande artista avvenuta nel luglio del 2021 (LO SPECIALE DI SKY TG24). Lo ha rivelato Fabio Canino al Festival della Tv, a Dogliani, in provincia di Cuneo. Un omaggio alla showgirl, un pezzo da collezione ma soprattutto commemorativo. I Paesi membri della Zona Euro, infatti, possono decidere di coniare, oltre a quelle da collezione, delle monete commemorative o celebrative, dedicandole ad un personaggio che è stato importante per il Paese. A Raffaella sono state già intitolate una piazza a Madrid, una a Bellaria e un'altra nel Centro di Produzione Rai di Via Teulada.