La Regina del Pop sarà in concerto al Mediolanum Forum di Milano giovedì 23 e sabato 25 novembre Condividi

madonna, la foto su twitter approfondimento Madonna e il nuovo fidanzato Josh Popper, la foto insieme in palestra Da Los Angeles a Stoccolma, da Toronto a Londra passando per le due date italiane previste il 23 e il 25 novembre al Mediolanum Forum di Milano. In attesa della partenza della tournée Madonna è tornata in studio per comporre nuova musica, stando a quanto scritto nel post condiviso sul profilo Twitter seguito da oltre 2.800.000 follower.

L’artista (FOTO) ha condiviso una foto in compagnia del celebre produttore svedese Max Martin scrivendo: “Quando sei in dubbio mettiti a lavorare… Niente spegne il rumore o gli oppositori più dell’essere in un processo creativo!”.

approfondimento Madonna dopo critiche ai Grammy: "Non mi scuserò per il mio aspetto" Nessuna indicazione sulla natura del progetto, ovvero se si tratti di un brano inedito, di una nuova versione di un lavoro già pubblicato o di qualcosa riguardante il tour, non resta quindi che attendere per scoprirne tutti i dettagli.

approfondimento La canzone che Madonna non canterà in concerto a Milano Max Martin è tra le figure più rivoluzionarie della scena pop. Nel corso degli anni il produttore svedese ha lavorato a hit che hanno fatto la storia della musica, tra queste ...Baby One More Time di Britney Spears, I Kissed a Girl di Katy Perry, Shake it Off di Taylor Swift e Can't Feel My Face di The Weeknd.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie