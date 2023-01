Britney Spears vuole essere chiamata River Red: nuovo nome sui social

La cantante ha cambiato nome sui social: una modifica radicale della sua identità? Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Sono lontani i fasti dei primi anni Duemila per Britney Spears, che preoccupa sempre di più i suoi fan. La cantante, che di recente ha vinto la causa legale contro il padre, che svolgeva le veci di tutore, ora sarebbe tornata libera di essere se stessa, con tutte le conseguenze del caso. Persone vicine affermano che la cantante sarebbe ormai fuori controllo e le sue recenti apparizioni social sembrerebbero non smentire queste indiscrezioni. Britney Spears è tornata alla ribalta della cronaca proprio per gli ultimi post pubblicati nel suo profilo. Ma c’è di più, perché su Instagram ha anche cambiato nome: non è chiaro se il cambiamento sia solo per quanto concerne la sua professione o se, invece, abbia deciso per una modifica radicale della sua identità.

Britney Spears diventa River Red approfondimento Britney Spears, parla il padre: "Sarebbe morta senza la tutela" Indossando un top con un pantaloncino rosso marchiato Coca-Cola, infatti, Britney Spears ha ballato sulle note di Attention, brano di Omah Lay e Justin Bieber. E non è tanto il balletto a lasciare interdetti quelli che l’hanno visto. Ciò che ha particolarmente colpito è che, se nel nome utente la cantante ha mantenuto il suo nome, ossia Britney Spears, nella descrizione del profilo questo è stato sostituito da River Red. Che significa può avere? Impossibile da dire, almeno al momento, perché la cantante non ha fornito alcuna indicazione o spiegazione a questo cambiamento. Il nome River Red pare riferirsi al pianeta Rosso, Marte, come ha scritto Britney Spears in un post successivo, nel quale afferma di aver trovato la sua strada grazie a un amico di infanzia che le avrebbe indicato la via. Il post è una sequenza di frasi poco comprensibili, ma il riferimento a Marte sembra essere chiaro: “Il fuoco è dove illumina… Fissarlo e saltare senza paura!”.

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Approfondimenti Britney Spears, dalla conservatorship del padre al Free Britney. FOTO Dal 2008 la pop star è stata sotto la tutela legale di Jamie Spears, che ha gestito il suo patrimonio. La cantante però ha denunciato anche di non avere il controllo sulle decisioni della sua vita. Mercoledì 23 giugno ha parlato in aula deponendo direttamente per la prima volta e chiedendo di essere liberata dalla custodia. Il 30 settembre al padre è stato tolto il ruolo di tutore Dopo 13 anni, Britney Spears non è più sotto il controllo legale del padre. Alla Superior Court di Los Angeles, il 30 settembre 2021 la giudice Brenda Penny ha deciso la sospensione immediata di Jamie Spears dal ruolo di tutore. Dall'inizio della conservatorship nel 2008 al movimento #FreeBritney, nato nel 2019 sui social per denunciare la situazione della cantante, ecco tutte le tappe della vicenda I problemi della pop star iniziano nel 2007. A causa di una dipendenza da alcol e droghe fu ricoverata in una clinica, ma vi trascorse meno di 24 ore. La notte seguente Britney andò da un parrucchiere a Los Angeles e si rasò i capelli, mentre una folla di paparazzi era asserragliata fuori dal negozio. Le sue immagini con la testa rasata e lo sguardo assente fecero il giro del mondo. Dopo l'episodio la cantante andò spontaneamente in rehab Nello stesso anno perse la custodia dei figli, avuti con l’ex marito Kevin Federline. Nel 2008, a seguito di un grave crollo nervoso, fu ricoverata al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, poiché la polizia giunta a casa sua riportò che sembrava essere sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

Il post di Britney Spears GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip Sotto il post in cui balla con il top della Coca-Cola si legge: “Sono stata a casa di mia zia Susy e abbiamo fatto tre torte da dare alla messa questa domenica. Ho sentito dire che gli uomini preferiscono la ciliegia e le donne la banana. In entrambi i casi, la notizia di me brilla nei notiziari e poi lo sfruttamento del mio passato è un modo intelligente per farmi apparire come una donna graziosa che possiamo guardare e dire: “Awww”. Il mio vicino dice che lo pagherò per il resto della vita”. Quindi, la cantante prosegue: “Mi dispiace caro amico, ma se mai avessi assaggiato la mia torta… Potrei finalmente consegnarla con il mio bel c…”.

