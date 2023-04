Scavare. Nel linguaggio, nella fragilità dell’amore, nel tempo. Scavare per raccontare sé stessa, attraverso il linguaggio della musica, di cui Björk è pioniera. Anche quando la sua musica così ricercata arriva su un palco importante come quello di Coachella. Ma lei ci insegna che nulla è impossibile, come del resto campionare il suono delle balene (che ha già fatto). Il Coachella dell’artista islandese è un tributo, bellissimo, alla sua carriera, riarrangiato da un’orchestra locale che ha ridisegnato i confini della musica di questa artista straordinaria, che torna a Indio dopo il suo ultimo live, nel 2007.

Björk, artista visionaria e futuristica

L’arte di saper ascoltare il futuro. Björk, artista visionaria e futuristica, osserva il presente, lo fa proprio e lo arricchisce, trasformandolo in futuro. Scopre e sperimenta, creando sonorità conformi proprio alla sua idea di musica, che deve essere una continua ricerca e sperimentazione. Ed è quello che ha fatto anche in “Fossora”, suo decimo album in studio, in cui – anche grazie alla collaborazione di Gabber Modus Operandi - ha spaziato dal punk all’elettronica, dall’hardcore per arrivare al noise. Tutte sonorità che ha portato in scena anche al Festival Coachella 2023.

Ancora una volta, Björk si conferma un’artista visionaria e futuristica, capace di osservare il presente e di arricchirlo a modo suo, trasformandolo in musica del futuro, ricca di sperimentazioni e ricerca. Anche – e soprattutto - a Coachella. Another one for the books, un altro appuntamento da ricordare.