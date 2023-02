Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Non appena la voce di Eminem è rimbombata dagli speaker del djset di David Guetta, un boato è esploso tra gli spalti pieni dello stadio. I versi “this is the future rave sound, I’m getting awesome and underground”, però, non facevano parte di un featuring tra il dj francese e il rapper americano ma, come riportato da Rockol, costituivano un esperimento reso possibile dall’intelligenza artificiale, che ha scritto il testo e ha replicato la voce di Eminem. “Ovviamente non lo pubblicherò” ha spiegato Guetta in un video postato sui social, “è una cosa che ho fatto per scherzo. E ha funzionato alla grande. Ho scoperto questi siti di intelligenza artificiale che ti permettono di scrivere testi nello stile di un particolare artista. Così gli ho chiesto di scrivere un verso alla Eminem su un rave party del futuro. Poi sono andato su un altro sito di intelligenza artificiale, che permette di imitare le voci degli artisti famosi, e gli ho fatto recitare il testo scritto dal sito di prima. L’ho messo nel mio set, l’ho suonato e la gente è impazzita”. In una recente intervista rilasciata alla BBC in occasione dei Brit Awards, il dj ha inoltre espresso il proprio favore per le nuove tencologie: “Ne sono certo, il futuro della musica è l’intelligenza artificiale” che, però, “sarà solo uno strumento, perché niente sostituirà il gusto”, tratto distintivo dell’artista. Del resto, “ogni nuovo stile musicale è figlio di un’innovazione tecnologica", dato che “probabilmente il rock’n’roll non sarebbe mai esistito, se non fosse stata inventata la chitarra elettrica. E nemmeno la acid house, se non ci fossero stati il Roland TB-303 e il Roland TR-909. E la stessa cosa si può dire del rap e del campionatore”.