7/16 ©Getty

Anche i Foreigner sono in lizza. Gruppo musicale rock anglo-statunitense, si sono formati a New York nel 1976 dall'unione del musicista inglese degli Spooky Tooth Mick Jones, dell'ex-membro dei King Crimson Ian McDonald e del cantante statunitense Lou Gramm. Sono diventati famosi tra gli anni 70 e 80 grazie a brani come Cold as Ice, Hot Blooded, Urgent, Waiting for a Girl Like You, I Want to Know What Love Is, Say You Will e I Don't Want to Live Without You. Hanno venduto oltre 80 milioni di dischi



Eminem è entrato nella Rock & Roll Hall of Fame