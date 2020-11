I Depeche Mode entrano nella Hall of Fame

Il gruppo britannico fa parte degli artisti insigniti del prestigioso riconoscimento. “È incredibile far parte di questo club”. Con loro anche T. Rex, Nine Inch Nails, Whitney Houston, Doobie Brothers e Notorious B.I.G.

Il gruppo capitanato da Dave Gahan è stato inserito nella prestigiosa Rock and Roll Hall of Fame. Nella notte si è tenuta la cerimonia di inclusione, mandata in onda dalla rete televisiva statunitense HBO. Nell'olimpo del rock sono stati inseriti anche Doobie Brothers, T. Rex, Nine Inch Nails, Whitney Houston e Notorious B.I.G. L'evento si sarebbe dovuto tenere lo scorso 2 maggio al Public Auditorium di Cleveland (Ohio), ma con la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) si è dovuto riorganizzare il tutto. Non c'è stata, quindi, nessuna esibizione, ma solo discorsi di ringraziamento. "È incredibile far parte di questo club" hanno dichiarato i Depeche Mode, Dave Gahan, Andrew Fletcher e Martin Gore. "Siamo cresciuti ascoltando moltissimi musicisti che vi fanno parte. David Bowie, Iggy Pop e gli Stooges, i Clash, solo per citarne alcuni. Sapete, crescere, ascoltare musica alla radio e ascoltare musica, ci ha davvero aiutato a sentirci normali, a sentirci parte di qualcosa. Questo è ciò che la musica fa per le persone e penso che sia ciò che i Depeche Mode abbiano fatto per molte persone. Penso che la musica unisca davvero le persone e Dio sa quanto oggi ne abbiamo bisogno più che in qualsiasi altro momento".

I tre hanno citato anche i due ex membri del gruppo, Vince Clarke (che ha lasciato la band nel 1981 per fondare gli Yazoo e in seguito gli Erasure) e Alan Wilder, che si è unito al gruppo nel 1982 per poi lasciarlo nel 1995. Clarke e Wilder sono stati definiti "parte della famiglia Depeche Mode e della storia dei Depeche Mode e del successo di questa band". I Depeche Mode hanno poi ringraziato il direttore creativo Anton Corbijn: "ci ha fatto apparire cool". Infine grazie anche a Daniel Miller della Mute Records, il manager Jonathan Kessler e i collaboratori Christian Eigner e Peter Gordeno.