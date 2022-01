Mary J Blige, la tracklist dell'album Good Morning Gorgeous

È in arrivo un nuovo album per la diva dell’hip hop e R’n’B americano Mary J. Blige. In un filo rosso che lo lega – nel titolo e nelle canzoni – all’ultimo disco pubblicato nel 2017 con il titolo “Strength Of A Woman”. “Good Morning Gorgeous” (in italiano “Buongiorno Bellezza”), si presenta con una tracklist ricca di inediti, presentata poco fa dalla stessa artista alla stampa e ai social, in cui figurano grandi ospiti come Anderson .Paak, Usher e DJ Khaled. Ma non finisce qui. Mary J. Blige ha pubblicato anche un nuovo singolo “Rent Money” (con Dave East), che è il primo estratto dal progetto musicale in arrivo l’11 febbraio.