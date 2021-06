Mary J. Blige's: My life, è uscito il trailer ufficiale

Tutto pronto per il lancio del documentario dedicato alla celebre popstar Mary J. Blige. Il film troverà spazio all’interno del catalogo di Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e NOW . La data d’uscita indicata è il 25 giugno 2021 .

Sono ben due i trailer diffusi relativi al documentario “ Mary J Blige’s My Life ”. Uno sguardo rivolto alla vita privata dell’artista, così come a quella professionale. Un lavoro che mira anche a celebrare i ben 25 anni dall’uscita di uno dei suoi album più importanti, “ My Life ”, cui fa riferimento il titolo del documentario.

Si tratta del suo secondo disco realizzato in studio, prodotto al tempo da Puff Daddy (oggi noto con il suo vero nome Sean Combs). Un lavoro che ha decretato la consacrazione di Mary J. Blige, conquistato tre dischi di platino e trovando spazio nella Top 500 album migliori di tutti i tempi di Rolling Stone.

Mary J. Blige's: My Life, cosa sappiamo

Il documentario è stato diretto da Vanessa Roth e vede un ricco gruppo di produttori, comprendendo nomi come Quincy Jones, Ashaunna K. Ayars, Q. Nicole Jackson e Sean “Diddy” Combs. L’idea è quella di mostrare la realtà dietro la maschera patinata, evidenziando i punti altissimi della carriera di Mary J. Blige e quelli bassi. Spazio anche per il racconto delle esperienze da produttrice e attrice, per poi regalare ai fan delle inedite versioni live di alcuni brani del disco “My Life”.

L’artista ha così accompagnato la condivisione del filmato: “Sono entusiasta di condividere il trailer del mio nuovo documentario. Preparatevi a conoscere la storia dietro i più stimolanti album di sempre in #MJBMyLife, con la vostra affezionatissima! Arriva il 25 giugno su Prime Video”.

La sinossi ufficiale del documentario sottolinea come si miri a proporre al pubblico un viaggio emotivo all’interno della vita di Mary J. Blige “leggenda del mondo del canto e punto di riferimento per molte donne”. Ci si interroga su quel processo interno, su quel cambiamento totale, dato dallo scoprire come ciò che si scrive possa diventare, di colpo, arte amata da tutti: “È uno sguardo esclusivo sulla sua vita tra lotte contro la povertà e riscatti personali.”.