Cher lancia il suo gelato Cherlato

Approfondimenti

Nel 1999 Britney Spears cantava Hit me baby one more time incosapevole dell'impronta che stava lasciando. Con la sua divisa da scolara che non vuole più sottostare alle regole si prende la libertà di essere chi vuole, a distanza di 24 anni dal release del brano, all'iconica Britney viene ancora riconosciuto di aver rotto delle barriere e aver incoraggiato molti a prendersi la libertà di essere se stessi