Cher, gli ultimi incontri con Tina Turner prima della sua morte

“È una delle più grandi artiste nella nostra generazione. Non c’era nessun’altra persona come lei . Non c’era nessun’altra persona che potesse nemmeno avvicinarsi a chi era”. In un’intervista rilasciata a MSNBC, Cher ha ricordato l’amica e leggenda della musica Tina Turner , scomparsa il 24 maggio all’età di 83 anni . “Come donna, ha dato molta forza. E sono sicura che abbia incoraggiato anche molti giovani, ma a volte mi ha dato molta forza, e anch’io ho dato molta forza a lei. Penso che fossimo amiche perfette l’una per l’altra, davvero”.

UN LEGAME INDISSOLUBILE

Dopo il primo incontro con Turner, avvenuto sul palco del Cow Palace di San Francisco, Cher ha coltivato il legame di amicizia nonostante la distanza e fino all’ultima visita alla regina del rock, ormai affetta da problemi di salute, nella sua proprietà in Svizzera. “Ho iniziato ad andare a trovarla perché ho pensato, “ho bisogno di dedicare questo tempo alla nostra amicizia in modo che lei sappia che non l’abbiamo dimenticata”. L’ha resa felice...Era davvero felice” ha raccontato la cantautrice. “Si stava divertendo nonostante fosse davvero malata, e non voleva che le persone lo sapessero. Aveva la sua macchina per la dialisi in casa. È così che faceva”. Cher ha anche ammirato la resistenza dell’amica scomparsa: “In primo luogo, ha combattuto questa malattia per così tanto tempo, ed era così forte come si potrebbe pensare che fosse. E poi verso la fine, so che una volta mi ha detto, “Sono davvero pronta. Non voglio più sopportare tutto questo”".