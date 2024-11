Benji & Fede, annunciati due concerti nel 2025

benji & fede in concerto, le due date

Poco dopo il concerto di Assago, i due artisti hanno scritto su Instagram: “Ieri sera è stata una delle serate più belle della nostra vita. Abbiamo vissuto un sogno e abbiamo cantato insieme come un’unica voce. Siete stati incredibili! Che dite, lo rifacciamo?”. In seguito, la coppia ha annunciato due nuove date per il prossimo anno: “Il nostro viaggio è appena iniziato.. siamo tornati per restare e vi vogliamo con noi”.

Benji & Fede saranno al Palazzo dello Sport di Roma il 16 aprile 2025 e all’Unipol Forum di Milano il 23 dello stesso mese.