Benji & Fede suggellano la reunion con un nuovo album: si chiama Rewind, in uscita il 25 ottobre. Dodici brani che inaugurano un nuovo corso insieme. E una data davvero speciale, in cui i fan potranno rivederli, live, a Milano: l'11 novembre, all'Unipol Forum di Assago già sold out. Li abbiamo intervistati per farci raccontare di più di questo nuovo viaggio in tandem

Un album che contiene una vita, anzi due. O probabilmente molteplici. Benji&Fede tornano con un nuovo disco e un'amicizia, oltre che un sodalizio artistico, di cui scrivere un ulteriore capitolo. Il disco si chiama Rewind e dentro c'è certamente il vissuto di entrambi: due vite. Ma c'è anche la vita che hanno condiviso in due come Benji & Fede, pregna di successi e primi posti in classifica. Ma in mezzo, c'è anche tutto lo spazio intercorso tra il loro allontanamento nel 2020 - tra singoli ed EP - e l'attuale reunion. Uno sguardo al passato, dunque. Un Rewind che è un tornare indietro a ciò che stato. Ma, probabilmente, solo per prendere la rincorsa verso il futuro che li aspetta. E che è ricco di molti desideri da avverare e su cui idealmente ballare, come ci racconta Fede, al secolo Federico Rossi: "Il nostro nuovo disco insieme, Rewind, è un caleidoscopio. Per emozionarsi lato ballad, ci sarà almeno una canzone che vi fa emozionare. Ma c'è anche un lato uptempo, per scatenarvi e scoprire un altro side che prima Benji&Fede non avevano" .

Una data speciale, a Milano il prossimo 11 novembre In Rewind sono inclusi dodici brani che, come capitoli di una storia, raccontano il nuovo corso, canzoni che narrano delle moltemplici sfumature di un'amicizia, oltre che di un sodalizio artistico: "Una canzone che abbiamo particolarmente a cuore è Caro amico" ci racconta Fede. "Ci rappresenta perché parla di un'amicizia e quindi ovviamente parla di noi, ma può riferirsi a chiunque si voglia bene". "E aggiungo Che spettacolo, in vista del Forum" aggiunge Benji, al secolo Benjamin Mascolo. Il prossimo 11 novembre, infatti, Benji&Fede si esibiranno all'Unipol Forum di Assago a Milano per un live che ha registrato in breve il tutto esaurito. leggi anche Benji & Fede pubblicano la nuova canzone Estate Punk

Cinque anni intensi, la rottura e ora la reunion Il vissuto artistico di Benji & Fede conta cinque album (“20:05”, “0+”, “Siamo Solo Noise” e la versione limited edition e “Good Vibes”), 17 dischi di platino e 9 oro, 1 miliardo di streaming complessivi, milioni di visualizzazioni su YouTube, concerti sold out con oltre 150 mila biglietti venduti, singoli tormentoni come quella Dove & Quando, hit indimenticabile dell'estate 2019 che portò bene a Benjamin Mascolo e a Federico Rossi. Oggi li attende un nuovo corso, spurio di alcune piccole criticità. "Della nostra amicizia" - ci spiega Fede - "lasciamo indietro tutte le volte in cui salivo sul van e non mi parlavi, perché stavi al telefono tutto il tempo. Ma mi sembra che questa cosa si è risolta, perché adesso parliamo fin troppo. Ora (ride, ndr) ti devo spegnere". "In realtà" aggiunge Benji "sono io che devo spegnere te. E se posso aggiungere anche io una cosa da lasciare indietro: tutti i ritardi di Fede, pure se mi dice che fanno parte della sua creatività". Un ritorno che riparte dall'amicizia, dunque, e in maniera più scanzonata. "Ci supportiamo (e sopportiamo) maggiormente, anche oltre il lavoro". leggi anche Benji & Fede, è uscito il primo singolo dalla reunion, Musica animale

In Rewind ci sono amicizia, pazienza ed...elettricità Nella cover del nuovo album Rewind ci sono molti riferimenti al passato dei due: le foto da bambini, un orologio che segna le 20.05, l'ultimo concerto insieme all'Arena di Verona. "Penso che un uomo che non guarda il passato e che non si ricorda da dove viene, è più difficile che capisca dove deve andare" ci racconta Benji. "Per noi Rewind è proprio questo guardare il passato per ricordarci da dove veniamo,chi siamo e scegliere meglio la nostra direzione". Una reunion e un'amicizia che i due infarciscono di parole significative: elettricità, pazienza, amicizia. Ma anche Che spettacolo, parafrando uno dei loro nuovi brani. leggi anche Benji e Fede tornano assieme. Annunciata reunion e prima data a Milano

L'atteso live di Benji & Fede a Milano il 16 novembre Ogni pezzo, come un mosaico, racconta un pezzetto di vita vissuta: si parla di smarrimento, di notti a tirar tardi, di amicizia naturalmente. E di serate frenetiche, di amori tossici, di canzoni. "Sono molto legato anche a Estate punk" spiega Fede "perchè è una rivalsa verso i graffi di un'età ormai lontana. Ma rappresenta anche il fatto che l'estate che è appena passata è per me è stata effettivamente punk, vissuta". E poi, oltre alla promozione dell'album nelle principali città italiane, c'è anche una data speciale: "A Milano il 16 novembre vi aspettiamo per quella che possiamo definire la festa più grande del mondo". Il salto è previsto proprio per il 16 novembre in un Unipol Forum di Assago a Milano già da tempo sold out: "Non un punto di arrivo, ma una ripartenza, un trampolino per ripartire più forti di prima", conclude Benji. Certi amori non finiscono, insomma. E i fan non vedono l'ora di riviverlo con un disco nuovo di zecca e il primo live, di nuovo in due. leggi anche Benjamin Mascolo scrive a Federico Rossi per tornare come duo

Tutte le date utili per incontrare Benji & Fede Dal 25 ottobre Benji & Fede presenteranno l’album negli store delle principali città italiane: 25 ottobre @Milano – Mondadori Duomo – ore 16.00 26 ottobre @Roma – Discoteca Laziale – ore 14.30 28 ottobre@Molfetta (BA) – CC Gra Shopping Mongolfiera – ore 17.30 29 ottobre@Napoli - Mondadori Galleria Umberto – ore 16.00 30 ottobre @Nichelino (To) – i Viali di Nichelino – ore 17.30 31 ottobre @Roncadelle (BS) – CC Elnos Shopping – ore 17.00 1 novembre @Palermo- Feltrinelli Via Cavour 133 – ore 17.00 2 novembre @ Catania – CC Porte di Catania ore 17.30 5 novembre@Ancona – CC Conero – ore 17.30 6 novembre @Lucca – Sky Stone ore 14.30 e @Firenze – Caffè Letterario ore 18.00 7 novembre @Modena – CC La Rotonda ore 17.30 leggi anche Benjamin Mascolo ha sposato Greta Cuoghi in comune

La tracklist di Rewind, il nuovo album di Benji & Fede 1. Rewind 2. Che Spettacolo 3. Estate Punk 4. Daisy 5. Forte e Chiaro 6. Tiratardi 7. 100mila 8. La Festa più Grande del Mondo 9. Stelle Filanti 10. Musica Animale 11. Telepatico 12. Caro Amico