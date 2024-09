Benji & Fede pubblicano la nuova canzone Estate Punk

Spettacolo

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. Lo hanno annunciato via social la stessa showgirl e il cantante, ex membro di Benji e Fede, che facevano coppia dal 2018. “Questa volta siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli” ha scritto Paola su Instagram, precisando che “non è accaduto nulla di eclatante. Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine”. Ripercorriamo in questa gallery la loro storia