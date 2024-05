Benji e Fede tornano assieme. Annunciata reunion e prima data a Milano

Il riavvicinamento

Il 17 febbraio 2020 Benji e Fede avevano annunciato la separazione per cominciare entrambi delle carriere da solisti. All’Arena di Verona, il 3 maggio, il duo avrebbe dovuto fare l’ultimo concerto, ma era stato annullato per via del Covid. Dopo qualche anno con progetti discografici personali, qualche mese fa il primo a tendere la mano per un possibile ritorno era stato Benji con una lettera su Instagram: “Ti scrivo una lettera perché penso che questo sia il modo migliore per parlarti con il cuore in mano. Chi lo sa meglio di noi come ci si sente a essere soli, incompresi, senza una direzione precisa e una bussola nel mondo? Per chi ci conosce è evidente che siamo in costante conflitto con noi stessi, alla ricerca di una strada sicura e definitiva, un percorso che ci porti a trovare la tranquillità, la risoluzione a questa vita incerta e incostante con cui non vogliamo mai scendere a compromessi. E anche se indosso una maschera e un'armatura per far sembrare che vada tutto ok, ogni tanto ho momenti di lucidità come questo e ammetto a me stesso che non c'è vergogna a essere vulnerabili”. Nelle stories la lettera poi proseguiva, spiegando la forza del loro rapporto: “Io penso di darti quella profondità che a volte non riesci a esprimere. Non ti manca la profondità fratello, hai un oceano dentro ma hai più paura di me di navigarci, proprio come io ho paura tremenda di stare in superficie e avere gli occhi puntati addosso, anche se a volte ci scambiamo quasi in simbiosi, per compensarci. Ora invece voglio parlarti in maniera più esplicita e sincera possibile, senza filtri e mezzi termini: sono sicuro che da soli possiamo fare grandi cose, ma la verità è che insieme siamo una forza della natura”. Federico Rossi non aveva mai risposto pubblicamente, ma a quanto pare anche lui ha deciso di tendere la mano al suo amico e collega.