Noel Gallagher ha detto sì a una reunion degli Oasis (come ologrammi)

Il cantante ha assistito all'Abba Voyage, lo show che riporta in vita gli Abba degli anni d'oro sotto forma di avatar. E non ha escluso che, la stessa cosa, possa essere fatta con gli Oasis

Sono ormai 15 anni, che i fan degli Oasis (e del rock in generale) aspettano la notizia di una reunion. Nei giorni scorsi, Noel Gallagher ha finalmente detto di sì. Ma il ritorno, se ci sarà, non sarà esattamente come sperato. E molto ha a che fare con lo spettacolo Abba Voyage in scena a Londra.

Oasis come gli Abba: l'ipotesi ologrammi

L'artista 54enne, che lo show degli Abba la ho visto, ha detto di essere rimasto colpito dalla qualità. Perché, sul palco, non salgono gli Abba in carne ed ossa. Salgono invece i loro avatar, come abbiamo visto anche all'ultimo Eurovision, andato in scena nella loro Svezia.

Abba Voyage riporta sul palco gli Abba del periodo d'oro, gli anni Settanta, regalando successi intramontabili quali Waterloo, Mamma Mia e Lay All Your Love On me. Intervistato da Matt Morgan nel suo podcast, Noel Gallagher ha confermato tutto il suo apprezzamento in merito allo show. E, quando Morgan gli ha chiesto: "Lo faresti con gli Oasis?", ha risposto di sì. "Sono rimasto molto colpito a dire il vero. Sì, se qualcuno volesse fare una cosa simile con gli Oasis, ce lo faccia sapere".