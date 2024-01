Oasis, Noel Gallagher sta registrando un album acustico “per i fan”

Il cantautore, chitarrista e produttore discografico britannico - diventato celebre assieme al fratello Liam suonando in una delle band di brit pop più famose del globo terraqueo (gli Oasis, ovviamente) - ha rivelato nelle scorse ore che sta registrando un disco interamente acustico che, come ci tiene ad affermare, sarà per i suoi estimatori. L’ha svelato durante una puntata del podcast di Matt Morgan di cui era ospite. Le sue parole sono state le seguenti, come riportano i magazine Music News e NME: "Sono di nuovo in studio, non rock, ma acustico. Lo sto facendo davvero per i fan”. L’ex Oasis aveva precedentemente parlato di una nuova fatica discografica, a cui - aveva detto - si sarebbe dedicato anima e corpo all'inizio del 2024, tuttavia non aveva ancora fornito dettagli circa la tipologia di materiale. Adesso invece si specifica che si tratta di un disco in acustico. "Ho dovuto togliere tutto l'equipaggiamento elettronico dallo studio... perché ho cercato di realizzare un album acustico tre volte, e ogni volta (ho usato l'elettronica)... quindi ci sono solo strumenti acustici in studio”, ha spiegato ai microfoni del del podcast di Matt Morgan. Gallagher ha poi dichiarato di aver già completato sei canzoni, aggiungendo: "C'è una canzone, chiamata God Help Us All, che è una vecchia canzone del 2005, quando ero ancora negli Oasis, ma non l'ho mai registrata”. E prosegue dicendo che “c’è una demo di quando uscirono un sacco di EP. Poi c'è una canzone bootleg chiamata Just Let It Come Down Over Me, che è piuttosto country. La farò, ma il resto è tutto materiale nuovo. Non vedo l'ora di affrontare la sfida... fintanto che la melodia e i testi sono buoni, è buono”, dichiara con ottimismo.

A Capodanno Noel Gallagher ha pubblicato una nuova demo emozionale

Alla vigilia di Capodanno, prima quindi che il 2023 volgesse definitivamente al termine, Noel Gallagher aveva pubblicato una nuova demo emozionale intitolata In A Little While. Quello era “un possibile segnale di come potrebbe suonare il prossimo album acustico”, fa notare il giornalista Max Pilley su un recente articolo uscito su NME.



“They say it’s over, well I don’t believe it/ They tell me it’s gone but that can’t be true/ And if it’s lost, well I’m gonna find it/ Turn me a page, let’s start anew”, canta Noel Gallagher nel ritornello del brano. In italiano, i versi si possono tradurre così: "Dicono che sia finita, beh, io non ci credo / Mi dicono che sia andata, ma non può essere vero / E se è persa, beh, la troverò / Girami una pagina, iniziamo da capo”.

Il motivo per cui il brano è stato condiviso alla vigilia di capodanno era proprio perché il musicista aveva detto di avere una storia da condividere per festeggiare il nuovo anno. In quell’occasione ha scritto: "Pensavo che potresti voler sentire questo piccolo pezzo che - come l'offerta dell'anno scorso - sembra abbastanza appropriato per questo primo giorno dell'anno”.