Oasis, Liam Gallagher annuncia tour per i 30 anni di Definitely Maybe

Liam Gallagher ha annunciato un tour per i 30 anni del disco degli Oasis Definitely Maybe.

L’ex cantante della band britpop annuncia una tournée per celebrare le trenta candeline dell’opera otto volte disco di platino. Oltre alla tracklist del disco, Liam Gallagher suonerà anche altre canzoni del gruppo da lui fondato con il fratello Noel, scegliendo tra i brani degli Oasis della stessa epoca in cui uscì Definitely Maybe.



"Sto saltellando per casa per annunciare il tour di Definitely Maybe", ha affermato Gallagher sui social network. "L'album più importante degli anni '90, punto e basta. Io non sarei da nessuna parte senza quell’album, e nemmeno voi, quindi celebriamolo insieme”, queste sono state le parole di Liam Gallagher per dare la notizia del tour, che includerà le canzoni preferite dai fan rilasciate proprio mentre gli Oasis erano in tour per suonare trent’anni fa Definitely Maybe. Quindi in questo nuovo tour Liam suonerà pezzi come Whatever, Fade Away, Listen Up e Sad Song, giusto per citare alcuni titoli.

Il tour inizierà a Sheffield il 2 giugno 2024, per poi concludersi il 27 giugno dello stesso anno, il giorno prima dell'inizio del Festival di Glastonbury.