Oasis, la voce di Liam Gallagher fa gli annunci dei tram di Manchester

A sorpresa il cantante della famosa band inglese presta la propria celeberrima ugola per le comunicazioni dei tram della Manchester Metrolink. Tutte le comunicazioni destinate ai passeggeri sono interpretate proprio dall'ex membro degli Oasis. Questa trovata che entusiasma i fan del britpop arriva in occasione del festival Beyond The Music, che in questi giorni si tiene nella città di Manchester

Questa trovata che entusiasma i fan del britpop arriva in occasione del festival Beyond The Music, una rassegna musicale e culturale che in questi giorni si tiene nella città di Manchester. Gli organizzatori del suddetto festival stanno incoraggiando i fan della musica a utilizzare i mezzi pubblici per andare e tornare dai concerti. Liam Gallagher quindi partecipa volentieri a una buona causa, di stampo ambientalista. Il cantante vuole anche "fare la sua parte" per incoraggiare le persone a sostenere i talenti emergenti, ha detto un portavoce del musicista di Manchester.

Il festival musicale Beyond The Music targato Manchester

Oltre 100 artisti si esibiranno in 17 location a Manchester in occasione del festival Beyond The Music targato Manchester. La kermesse è iniziata mercoledì 11 ottobre e andrà avanti fino a domani, sabato 14 ottobre.

Il sindaco di Manchester, Andy Burnham, ha detto: "Fedele alle tradizioni di Manchester, Beyond The Music è uno sforzo cooperativo che mira a dare a tutti i protagonisti dell'industria musicale una voce e un'opinione uguali sul cambiamento di cui ha bisogno. Fare questo è il nostro obiettivo per rafforzare uno degli esportatori più importanti di Manchester e della Gran Bretagna. Certo non può esserci un modo migliore per segnare il lancio della Bee Network e del primo Beyond The Music che avere una delle voci più famose di Manchester che annuncia le fermate sulla sua linea Metrolink preferita”.