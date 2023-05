Oasis, la lotta tra Noel e Liam Gallagher continua

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

La pace tra gli Oasis non s’ha da fare: la diatriba tra i fratelli Noel e Liam Gallagher continua. In un’intervista rilasciata il 23 maggio al programma talkSPORT White & Jordan il primo, che il 2 giugno pubblicherà il nuovo album Council Skies, ha risposto all’ennesima domanda sull’attesa reunion degli Oasis: “Liam lo scrive tutti i giorni, “sta per succedere, sta per succedere”, per alzare le aspettative della gente in tutto il mondo. Poi chiedono a me che ne penso e ci faccio la figura di quello che ferma tutto” ha dichiarato. “Dovrebbe chiamarmi ma non lo fa perché è un codardo. Dovrebbe incaricare qualcuno dei suoi, come il suo agente, di contattarci e dirci cosa hanno in testa. In quel caso, se ne parlerebbe. Liam non l’ha mai fatto e quindi è un po’ falso”.