Oasis, Liam Gallagher suonerà tutto Definitely Maybe per i 30 anni

Liam Gallagher festeggerà sul palco il 30º anniversario dell’uscita di Definitely Maybe, l’album di debutto degli Oasis pubblicato con il fratello Noel il 29 agosto 1994. “Dal momento che il prossimo anno saranno passati 30 anni da quando Definitely Maybe è stato pubblicato, suonerò l’album dall’inizio alla fine seguendo l’ordine originale in alcune venues GRANDIOSE” ha annunciato il cantautore su Twitter.

SPERANZE DI REUNION?

Dopo 14 anni dalla lite che ha concluso la storia del gruppo brit-pop, autore di brani indimenticabili come Wonderwall, i fan attendono la performance e non smettono di sognare una reunion complici anche le dichiarazioni di Noel Gallagher. In un’intervista rilasciata a Rockol lo scorso aprile per l'uscita dell’album solista Council Skies con gli High Flying Birds, atteso il 2 giugno, l'artista ha scherzato: “Ci riformeremo per i 30 anni di Definitely Maybe, lo suoneremo per interno dal vivo. Vi dico cosa succederà davvero: ho trovato negli archivi della Sony un sacco di nastri che credevo perduti. Fantastiche outtakes dalle sessioni di Definitely Maybe, ma non voglio rivelare di più". Nel frattempo Noel delizierà il pubblico italiano nel concerto dell’8 novembre al Mediolanum Forum di Milano mentre Liam, fresco del terzo lavoro solista C’mon You Know pubblicato lo scorso anno, suonerà il 1 luglio al Festival I-Days a Milano.