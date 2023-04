Oasis, Noel e Liam Gallagher starebbero per riunirsi “a porte chiuse"

Sembra che Noel e Liam Gallagher stiano "pianificando una reunion a Hampstead Heath”. Sarà un evento "a porte chiuse”, come riporta il quotidiano britannico The Sun. Secondo le fonti, i fratelli sarebbero "in trattativa" per incontrarsi per una passeggiata amichevole. Si sarebbero riavvicinati dopo la separazione di Noel dalla moglie Sara McDonald, con cui Liam non andava palesemente (e pubblicamente) d’accordo

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sembra che Noel e Liam Gallagher stiano "pianificando una reunion a Hampstead Heath”. Sarà un evento "a porte chiuse”, come riporta il quotidiano britannico The Sun. Secondo le fonti, i fratelli sarebbero "in trattativa" per incontrarsi per una passeggiata. Sempre secondo ciò che riportano i media inglesi, i due sarebbero riavvicinati dopo la separazione di Noel dalla moglie Sara McDonald, con cui Liam non andava d’accordo (ricordiamo che in più di un’occasione l’aveva definita addirittura “strega”).



Secondo quanto riferito dalle fonti del Sun, i Gallagher vorrebbero andare a vedere insieme una partita della loro amatissima squadra, il Manchester, e lì chiacchierare un po’ sul futuro, cercando forse di andare incontro alle continue pressioni dei fan degli Oasis. Questi ultimi infatti non si danno pace: da quando nel 2009 i loro beniamini si sono separati, non pensano ad altro se non a rivederli insieme.

E pensare che questa eventuale reunion forse la si deve a un'altra separazione, quella del fratello maggiore (Noel, 55 anni) dalla sua consorte di lunga data (Sara McDonald, con cui era sposato da 22 anni e dalla quale ha annunciato di essersi separato all’inizio di quest’anno).



Galeotta sarà la “passeggiata a Hampstead Heath, a nord di Londra”? Anche se lo scenario più prevedibile sarebbe proprio quello di una partita del loro amore condiviso (l’adorata squadra Manchester City), le fonti parlano anche di un’alternativa altrettanto papabile: Noel e Liam sarebbero "in trattativa" per incontrarsi in un’altra occasione, durante una “passeggiata a Hampstead Heath, a nord di Londra”. Si tratta di un luogo vicino a entrambe le abitazioni dei due fratelli.

Il ritorno dell’amore tra fratelli arriva dopo il ritorno di Noel single Come abbiamo detto, pare che i due si siano riavvicinati dopo la recente separazione di Noel, il maggiore (55 anni), da Sara McDonald.

Liam, 50 anni, notoriamente non andava affatto d’accordo con la cognata, tanto da lanciarle non pochi epiteti durante i due decenni da consorte di Gallagher Senior.

Nel corso del matrimonio ultra-ventennale, Liam ha reso palesemente ovvio di non essere un fan di Sara. E non gliel’ha mandato a dire: gliel’ha detto direttamente, a più riprese e senza mezzi termini.

approfondimento Noel e Liam Gallagher: la fine della faida è vicina?

Sara McDonald accusata da Liam di essere la causa della mancata reunion degli Oasis

Liam Gallagher ha anche accusato Sara McDonald, 51 anni, di aver impedito la reunion degli Oasis, indicandola come causa principale del mancato rappacificamento dei due brothers “menestrelli”.

In un feroce attacco su Twitter datato 2018, Liam aveva scritto chiaro e tondo il proprio j’accuse rivolto alla moglie del fratello.

"Noel e Liam sono in contatto a porte chiuse. Stanno provvisoriamente prendendo provvedimenti per incontrarsi e ricostruire la loro relazione”, sostiene una fonte vicina ai Gallagher, come riportato da The Sun. "C'è molto tempo perso da recuperare ed entrambi hanno perso alti e bassi nella vita dell'altro. Devono ricucire il loro legame fraterno prima ancora di pensare di tornare in studio per una reunion degli Oasis, ma le ruote sono in movimento”, prosegue l’insider.



"La relazione di Liam con la moglie di Noel è stata un enorme ostacolo alla loro reunion, ma non è più un problema. Anche la loro famiglia li sta incoraggiando", ha aggiunto la fonte a The Sun.

L'insider ha continuato affermando che i fratelli stanno "vagliando l'idea" di vedere insieme una partita del Man City o di fare una passeggiata ‘di basso profilo’ a Hampstead Heath”.

approfondimento Oasis, reunion in vista? I segnali di riavvicinamento dei Gallagher

Noel aveva detto che sta "ancora aspettando" la chiamata del fratello

Questa notizia arriva dopo che Noel aveva detto che sta "ancora aspettando" che Liam chiami, dopo aver detto a suo fratello di farsi sentire per organizzare una riunione degli Oasis.

La mitica band inglese si è separata nel 2009 e da allora i fratelli si sono a malapena parlati.

Ma poco tempo fa, contattando Liam sui social media, Noel ha detto a suo fratello di chiamarlo per discutere l'idea.

Liam aveva già fatto intuire qualcosa su Twitter Il canale social preferito da Liam Gallagher, Twitter, aveva già accolto alcuni “spoiler” del cantante. Rispondendo a un fan che chiedeva a Liam se ci fosse una "piccola percentuale" di possibilità di vedere il gruppo tornare insieme, la star britannica aveva risposto con il seguente incoraggiante tweet: "Sta succedendo".

E, dopo aver appreso dei suoi eloquenti tweet sui social media, Noel si era così espresso durante un’intervista con France Inter: “Dovrebbe convincere la sua gente a chiamare la mia gente; loro sanno chi sono, sanno dove siamo. Smettila di parlare su Internet e vediamo cosa hai da dire", aveva detto il cantante degli High Flying Birds. Eppure “da quando ha allungato un ramoscello d'ulivo” (per citare il Daily Mirror, un altro tabloid britannico molto interessato a questa “guerra dei Roses” della musica targata Regno Unito), Noel dice di non aver avuto alcun contatto con Liam.

“Dovrebbe farlo lui, sto ancora aspettando che squilli il telefono. Dovrebbe smetterla di chiacchierare su Internet", ha ribadito a Talksport.

approfondimento Noel Gallagher in concerto, annunciata l’unica data italiana nel 2023

La risposta di Liam

In risposta all'offerta iniziale di Noel, Liam è andato su Twitter e ha scritto: "Ecco come la vedo: il piccoletto […] ha fatto molti danni agli Oasis come band/marchio”.

Noel aveva già discusso della possibilità di una rappacificazione musicale nel documentario del 2021, Out Of The Now: “Non ho alcun problema a riconciliarmi con il passato: gli Oasis sono stati la cosa più bella che mi sia mai capitata nella mia vita, mai e poi mai sarà (un problema)”, ha detto.



"Sei sul palco in quei mega, mega concerti che abbiamo fatto e lo vedi. […] Diventare così grandi è la cosa più incredibile di sempre: il fatto che il gruppo sia radicato nella testa delle persone è una cosa incredibile, incredibile”, queste le parole di Noel Gallagher espresse nel documentario Out Of The Now. approfondimento Noel Gallagher vieta al fratello Liam di usare le canzoni degli Oasis