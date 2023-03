Noel e Liam Gallagher: la fine della faida è vicina?

La polemica sulla reunion

La notizia di una possibile reunion tra i due fratelli Gallagher mette radici diverse settimane fa e non per volontà di Liam o di Noel. Infatti, è il frontman dei The 1975, Matt Healy, a stuzzicare gli ex Oasis, dimostrandosi un loro fan ed esortandoli a mettere da parte le liti per formare uno dei gruppi più iconici di sempre. Healy è stato diretto e schietto, parlando addirittura di scontri infantili che fanno solo perdere tempo, rubandolo alla buona musica. Le sue parole, nel mondo della musica e degli appassionati, hanno fatto molto rumore. Sono inevitabilmente arrivate anche alle orecchie di Liam Gallagher, che su Twitter, dove dimostra di essere molto attivo, si è trovato a dover rispondere nel merito a un fan che gli chiedeva una replica. “Chi lo ha eletto a padrone del tempo?”, ha risposto provocatoriamente l’ex frontman degli Oasis. Una risposta che fa il paio con quella data solo pochi giorni prima a un altro fan: “La reunion? Si farà”. Ma in un secondo momento, a un altro fan che lo ha incalzato sui ricordi più belli e su quello che realmente sembra mancargli dell’esperienza degli Oasis con suo fratello Noel, Liam Gallagher ha risposto con il suo solito spirito: “Mostrargli come cantare con passione e verve”.