Noel Gallagher torna alle origini con il nuovo album Council Skies

Manchester caput mundi

“Sto tornando alle mie origini. Sognare a occhi aperti, alzare gli occhi al cielo e chiedermi cosa potrebbe essere la vita. Questo vale per me oggi come nei primi anni ’90”, ha fatto sapere Noel Gallagher facendo capire come il legame con il mondo in cui è cresciuto non si sia affatto spezzato con il tempo. Da quello che sappiamo ad oggi di Council Skies è impossibile non vederlo quasi come un concept album: “Io ci sarò, ti aspetterò, lo giuro. La tua destinazione arriva senza biglietto”, canta Noel nel nuovo singolo Easy Now, rendendo palese all’ascoltatore quanto lui non voglia più spostarsi. Con il tempo ha imparato che le cose verranno da lui e deve solo aspettarle lì, nella sua confort zone di sempre che forse, vista da fuori, così comoda non è. La canzone esce in contemporanea con l’annuncio dell’uscita dell’album il 2 giugno (accompagnata da un video con protagonista la Milly Alcock di House of the Dragon) e rafforza l’idea che ci eravamo fatti già con la prima anticipazione del disco: anche in Pretty Boy infatti c’era la stessa voglia di ricercare conforto in un posto nel mondo che l’artista identifica come casa, non per niente nel brano l’ex membro degli Oasis duettava con il suo eroe di gioventù: Johnny Marr degli Smiths. Non sorprende che la band di There Is a Light That Never Goes Out abbia così tanto influenzato Noel da fargli venir voglia di avere il proprio chitarrista in più di una canzone di Council Skies. In fondo, per il piccolo Noel, gli Smiths erano il riferimento, lo erano per chiunque amasse la musica da quelle parti a dirla tutta. Assieme ad altre band mancuniane inserite da Gallagher nella sua playlist Made in Manchester, come i Joy Division o i Buzzcocks, Morrissey e compagni incarnavano l’idea che si potesse davvero partire da Manchester e con la propria musica conquistare il mondo. Quel sogno, assieme a tante canzoni, hanno formato il DNA della rockstar Noel Gallagher che probabilmente, senza quegli esempi non avrebbe neanche avuto la stessa visione della musica.