Oasis, reunion in vista? I segnali di riavvicinamento dei Gallagher

Negli ultimi giorni le speranze dei fan si sono riaccese. In un’intervista a Bbc Radio Manchester, Noel riguardo a un ritorno della band ha detto: “Ci sarebbe bisogno di una straordinaria serie di circostanze, ma non è detto che queste circostanze non possano attuarsi. Mai dire mai”. Su Twitter, Liam ha commentato ironico: “Ho appena sentito mio fratello al telefono che mi implorava perdono. Vuole che ci incontriamo. Cosa faccio, lo incontro?”

È la notizia che i fan degli Oasis aspettano da più di dieci anni. Non c’è alcun annuncio ufficiale, ma solo delle aperture che lasciano ben sperare: una reunion del gruppo potrebbe essere vicina. I fratelli Gallagher, infatti, potrebbero essere pronti a fare la pace dopo la rottura avvenuta nel 2009, a seguito di una litigata nel backstage del Rock en Seine di Parigi. Segnali di riavvicinamento sono arrivati sia da Noel (in un’intervista) sia da Liam (via social).

Noel Gallagher: “Mai dire mai”

vedi anche

Noel Gallagher torna alle origini con il nuovo album Council Skies

Il primo a parlare è stato Noel Gallagher. Durante un’intervista a Bbc Radio Manchester, in cui ha annunciato per il 2 giugno l’uscita del suo nuovo album Council Skies, è sembrato possibilista sulla reunion degli Oasis. “Ci sarebbe bisogno di una straordinaria serie di circostanze, ma non è detto che queste circostanze non possano attuarsi. Mai dire mai”, ha detto riguardo a un ritorno della band. Parole che subito hanno acceso le speranze dei fan, visto che Noel in passato è sempre stato quello meno possibilista sull’argomento. Solo lo scorso ottobre, ad esempio, aveva dichiarato di ritenere una reunion “poco sensata”.