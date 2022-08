The 1975, pubblicato il videoclip ufficiale del nuovo singolo Happines

Tra le canzoni più celebri della formazione britannica troviamo The City, Somebody Else, Give Yourself a Try e Love It If We Made It Condividi

Matthew Healy e compagni sono pronti all’imminente uscita del nuovo progetto discografico Being Funny in a Foreign Language. Nel frattempo la band The 1975 ha distribuito il videoclip del singolo Happiness collezionando in pochissimo tempo più di un milione e mezzo di visualizzazioni su YouTube.

the 1975, il videoclip di happiness approfondimento Estate 2022, i migliori concerti da non perdere ad agosto. FOTO Grande attesa per il nuovo album della formazione britannica che si è imposta come una delle band di maggior successo di sempre nel Regno Unito.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Happiness è il titolo del nuovo brano estratto da Being Funny in a Foreign Language, in uscita il 14 ottobre 2022 e anticipato anche dalla canzone Part of the Band.

Poco fa il gruppo ha distribuito il videoclip ufficiale del brano ricevendo numerosi commenti positivi da parte del pubblico.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

the 1975, il successo Nel corso egli anni la formazione ha conquistato le classifiche con singoli di successo mondiale, tra questi The City, Somebody Else e The Sound.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Impossibile non citare anche Give Yourself a Try, Love It If We Made It e People.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie