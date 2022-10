Noel Gallagher vieta al fratello Liam di usare le canzoni degli Oasis

La diatriba tra i due fratelli continua imperterrita. Noel non permette a Liam l'uso dei brani della loro band per il documentario di quest'ultimo sul suo concerto a Knebworth. Poche ore fa è uscita la notizia in cui Noel rispondeva alla domanda sulla reunion degli Oasis con un geniale: "Andresti in vacanza con la tua ex?". Noel aveva però detto che una reunion potrebbe comunque accadere "in circostanze straordinarie". Dopo questo sgambetto al fratello, è poco probabile che i due ritornino sullo stesso palco

La diatriba tra i fratelli Gallagher continua imperterrita: ora Noel non permette al fratello Liam l'uso dei brani della loro band per il documentario di Liam sul suo concerto a Knebworth, in uscita il 17 novembre.

Poche ore fa era uscita la notizia in cui Noel rispondeva alla domanda sulla reunion degli Oasis con un geniale: "Andresti in vacanza con la tua ex?". Benché quello fosse un interrogativo retorico, la cui risposta ovvia sarebbe un sonoro no, lo stesso Noel ha però poi aperto alla speranza di una reunion familiar-musicale, dicendo che potrebbe accadere "in circostanze straordinarie". Ma dopo questo sgambetto al fratello, è poco probabile che i due ritornino sullo stesso palco…

E pensare comunque che la domanda "Andresti in vacanza con la tua ex?" aveva ottenuto una risposta altrettanto geniale: "Se paga lei, sì". Questa era stata la risposta di Ray Parlour, uno dei due conduttori (assieme a Alan Brazil, entrambi ex calciatori) di Pub Talk.



Ora arriva un'ulteriore puntata di questa soap opera in salsa brit-pop: su Twitter un utente ha chiesto a Liam quali canzoni degli Oasis ci saranno nel documentario sul concerto di Knebworth, e la sua risposta non lascia spazio a fraintendimenti.

"Non ci saranno canzoni degli Oasis perché quel moccioso inca**ato non l’ha permesso come per quelle che ho cantato al concerto tributo di Taylor Hawkins. È un piccolo uomo orribile", queste sono le parole di Liam Gallagher sul conto del sangue del suo sangue.

Dopodiché Liam si è rivolto direttamente a Noel, twittando quanto segue: "Puoi impedirci di usare le canzoni, ma non puoi cancellare i nostri ricordi. Vergognati, Noel Gallagher".



Il documentario sul concerto di Knebworth di Liam Gallagher – a 26 anni dalla storica doppia data degli Oasis del ‘96 – uscirà il 17 novembre nelle sale cinematografiche inglesi.

In fondo a questo articolo potete vedere i tweet di Liam Gallagher.