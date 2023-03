Noel Gallagher in concerto, annunciata l’unica data italiana nel 2023

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Noel Gallagher's High Flying Birds saranno protagonisti in Italia con un imperdibile appuntamento. Il cantautore britannico che ha lanciato il brit pop torna con i suoi High Flying Birds dopo quattro anni nel Bel Paese, l’ 8 novembre al Mediolanum Forum di Milano . A partire dalle ore 10 di mercoledì 29 marzo, i biglietti saranno disponibili in prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation . Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su livenation.it . La vendita generale dei biglietti sarà aperta alle ore 10 di giovedì 30 marzo su ticketmaster.it , ticketone.it e vivaticket.com . Noel Gallagher's High Flying Birds si sono esibiti sul Pyramid stage di Glastonbury nel giugno 2022, offrendo un set che abbraccia tutta la carriera a una delle folle più imponenti del fine settimana. Lo spettacolo è stato il culmine di un'estate di acclamati sold-out nei locali all'aperto di tutto il Regno Unito. Nel 2023 Noel Gallagher’s High Flying Birds stanno preparando l'atteso quarto album in studio, Council Skies , in uscita il 2 giugno. Dal titolo evocativo dell'album alla copertina, fino ai testi stessi, Council Skies vede Noel Gallagher portare una prospettiva più personale, recuperando il suo passato e rendendo omaggio alle sue radici mancuniane. Il suo disco da solista più vario e completo, il nuovo album di Noel è un disco caratterizzato da fiducia, assunzione di rischi, sicura libertà creativa e grande profondità emotiva. I primi singoli estratti dall'album, Pretty Boy e Easy Now , sono stati accolti da un grande entusiasmo da parte dei fan e dei media. Pretty Boy è stata recentemente remixata da Robert Smith dei The Cure, portando il brano in una nuova dimensione spaziale. Noel suonerà una selezione di brani del nuovo album, i preferiti della carriera solista e i classici degli Oasis.

Gli Noel Gallagher’s High Flying Birds inizieranno il loro tour all'inizio di giugno con un tour di 26 date negli Stati Uniti insieme ai Garbage, prima di tornare nel Regno Unito con una lunga serie di concerti all'aperto, tra cui un grande spettacolo di ritorno a casa al Wythenshawe Park di Manchester. Noel Gallagher è stato il principale autore, chitarrista e occasionalmente cantante degli Oasis, una delle più grandi e amate band mai emerse dal Regno Unito. La sua band ha avuto un ruolo fondamentale nel plasmare e ispirare la musica chitarristica contemporanea dagli anni '90 in poi. Il continuo successo di Noel con gli High Flying Birds consolida la sua posizione di cantautore britannico tra i più prolifici e di successo degli ultimi 50 anni. Noel Gallagher's High Flying Birds sono emersi per la prima volta nel 2011 con il loro album omonimo, pubblicato nell'ottobre dello stesso anno. L'album è diventato doppio disco di platino nel Regno Unito e ha venduto oltre 2,5 milioni di copie in tutto il mondo. L'uscita dell'album di debutto è stata supportata da un tour che ha toccato 150 spettacoli in 32 Paesi. A questo disco è seguito Chasing Yesterday, pubblicato nel marzo 2015, il primo album ad essere prodotto oltre che scritto da Noel, con 122 ulteriori spettacoli in 28 Paesi. Un terzo album, Who Built The Moon?, è stato registrato in due anni con il rinomato produttore e compositore David Holmes a Belfast e Londra e pubblicato nel novembre 2017. Seguono una serie di EP multigenere pubblicati nel corso del 2019 e del 2020, tutti accolti con grande favore dalla critica. Nel giugno 2021 è stato pubblicato Back The Way We Came: Vol 1 (2011-2021), un Best Of che celebra un decennio di Noel Gallagher's High Flying Birds. Si tratta del quarto album della band e del dodicesimo album della carriera di Noel. Nel 2021 Noel è stato anche nominato ambasciatore ufficiale del Record Store Day.