Liam Gallagher: "Dal vivo con John Squire nessuna canzone degli Oasis"

I due leggendari musicisti faranno pure un tour insieme, ma sembra che nessuna canzone dei loro famosi gruppi farà parte della scaletta. Durante un'intervista rilasciata a Radio X, una stazione radio del Regno Unito, è stato chiesto loro se eventualmente alcune canzoni degli Oasis o degli Stone Roses saranno presenti nei loro spettacoli. A quel punto Gallagher ha risposto in maniera chiara: "No, non faremo nulla del genere”.

Liam Gallagher si unisce al collega John Squire per un nuovo progetto molto atteso dai fan: si tratta di un album collaborativo che vede lavorare in sinergia l’ex cantante della band di brit pop tra le più celebri del globo terraqueo (diciamo “tra” perché ci sono anche i Blur, non dimentichiamocelo) e il chitarrista degli Stone Roses. Per ciò che concerne la band di Gallagher, anche se è superfluo dirlo, stiamo parlando degli Oasis .

approfondimento Liam Gallagher e John Squire collaborano in Just Another Rainbow

Ricordiamo che Liam Gallagher è un grande fan degli Stone Roses, band che da sempre viene da lui accredita come fonte di ispirazione per la scelta professionale che ha intrapreso, ossia la carriera da musicista. Non fosse stato per John Squire e soci, oggi non avremmo Liam Gallagher come lo conosciamo (ossia a ogni latitidine del globo).

Alla domanda sull’eventualità di ascoltare dal vivo delle canzoni della band di John Squire, Gallagher ha chiarito con le seguenti parole: "No, quelle canzoni significano troppo per me per urlarci sopra”. Con “quelle canzoni”, si riferisce al catalogo degli Stone Roses. E aggiunge con un pizzico di quella sua solita irresistibile ironia: "Non mi dispiacerebbe urlare su quelle degli Oasis”...

Non soltanto i brani della band di brit pop formata dai due celebri “fratelli-coltelli” saranno esclusi dalla scaletta dei concerti di Gallagher e Squire: anche i pezzi degli Stone Roses non rientreranno negli show live, come ha dichiarato l’ex cantante degli Oasis ai microfoni di Radio X.

Si esibiranno anche in tutto il Regno Unito, così come a Parigi, Berlino e Milano. Nel prossimo paragrafo trovate tutte le informazioni relative al concerto che terranno in Italia, presso il Fabrique del capoluogo lombardo.

Finora l'unico concerto negli Stati Uniti per questo duo è previsto per il prossimo 11 aprile a Brooklyn, il celebre quartiere di New York (che è diventato da qualche anno anche il quartier generale degli hipster).

Quando e dove suoneranno a Milano



Il frontman degli Oasis e il chitarrista degli Stone Roses si ritroveranno insieme per un evento imperdibile a Milano il 6 aprile 2024 presso il locale Fabrique.

“La collaborazione tra la leggenda degli Oasis e uno dei chitarristi più influenti della sua generazione lascerà il segno nel 2024 con la pubblicazione del disco e un tour indimenticabile che toccherà oltre l’Italia il 6 aprile, anche UK, Irlanda, Francia, Germania e USA”, fa sapere l’edizione italiana di Virgin Radio, che aggiunge un’informazione importante: pre-ordinando l’album entro le ore 16:00 di oggi (martedì 30 gennaio) i fan avranno accesso alla prevendita dei biglietti del tour in anteprima.

La prevendita aprirà alle 10:30 del giorno seguente, ossia domani (mercoledì 31 gennaio). I biglietti saranno disponibili in vendita generale dalle ore 10:30 di venerdì 2 febbraio sui siti web di Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

"Un matrimonio tra due dei più celebri membri della scena musicale di Manchester”, così The Guardian definisce questo featuring tra due mostri sacri della musica inglese.

“La notizia che le icone di Manchester Liam Gallagher e John Squire stessero collaborando a un nuovo progetto ha suscitato un'ondata di attesa: unire la personalità e l'attitudine della voce del frontman degli Oasis con il notevole talento chitarristico della forza creativa degli Stone Roses sarebbe stato sicuramente qualcosa di speciale”, prosegue Virgin Radio, che sottolinea come il loro brano di debutto, intitolato Just Another Rainbow, sia stato all'altezza dell'entusiasmo, raggiungendo il 16°posto nella classifica dei singoli del Regno Unito e il 1° posto nelle classifiche delle vendite, dei download, dei vinili e dei singoli fisici, ottenendo così la più alta entrata in classifica di Liam Gallagher in quindici anni.

I primi due singoli dell'album sono all'altezza delle aspettative

Il tour e l’album sono stati annunciati in queste ore in occasione dell’uscita del secondo singolo, Mars To Liverpool.

Esattamente come il primo assaggio del disco - il sopraccitato Just Another Rainbow - anche questo nuovo succulento “boccone” (Mars To Liverpool) offre ciò che i fan si attendono da questa coppia.

“Con un rock 'n' roll contagioso con un sottofondo di psichedelia anni '60, John intreccia un lavoro di chitarra inventivo - riff scampanellanti, assoli fluidi di rock classico - alla voce edificante di Liam. Come i migliori lavori delle loro famose band e dei loro lavori da solisti, Mars To Liverpool eleva la sua aria di malinconia in un inno trascinante e trascinante per la folla”, così Virgin Radio commenta il secondo singolo dell’album collaborativo di Liam Gallagher e John Squire (potete ascoltare il brano nel video che trovate in fondo a questo articolo, condiviso quattro giorni fa dal canale YouTube ufficiale di Liam Gallagher).