Liam Gallagher e John Squire collaborano in Just Another Rainbow

La collaborazione non potrebbe essere più epica di così. La star solista, la leggenda degli Oasis e la forza della natura Liam Gallagher si è unito a John Squire, uno dei chitarristi e cantautori più influenti della sua generazione grazie al periodo trascorso negli Stone Roses. Il duo lascerà il segno nel 2024 con la pubblicazione del primo singolo insieme dal titolo "Just Another Rainbow", prevista per oggi 5 gennaio, e altri brani che arriveranno nel corso dell'anno.

Bastano pochi secondi per identificare "Just Another Rainbow" come opera del duo, dal momento che il motivo della chitarra di John, dalle tinte psichedeliche immediatamente indimenticabili, sfocia nell’inconfondibile voce di Liam, piena di passione, personalità e convinzione. Da qui diventa esattamente ciò che ci si aspetta da questo duo: strati di chitarra che passano senza sforzo dalla contagiosa corsa melodica che ricorda "I Am The Resurrection" a un'intensità che riecheggia "Love Spreads", il tutto condito dalla caratteristica qualità di star di Liam.

John dice: "Per me l'interpretazione più ovvia di 'Just Another Rainbow' è che si tratta di una delusione, e il sentimento è che non si ottiene mai ciò che si vuole veramente. Ma non mi piace spiegare le canzoni, penso che questo sia il privilegio dell'ascoltatore, è qualsiasi cosa tu voglia che sia. Per me è anche uno dei brani più importanti che abbiamo fatto insieme, che è strano".

Liam aggiunge: "Penso che John sia un grande autore di canzoni. Tutti parlano sempre di lui come chitarrista, ma per me è anche un grande autore, non c'è dubbio. Non c'è abbastanza musica sua in giro, sia con i Roses che da solo. È bello vedere che è tornato a scrivere brani e che sono fottutamente buoni. Le melodie sono mega e le chitarre sono un dato di fatto. Ma penso che anche quando togli tutte le fottute chitarre, puoi suonare le canzoni in acustico e ti lasceranno comunque a bocca aperta".