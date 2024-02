Liam Gallagher contro la Rock & Roll Hall of Fame per nomination Oasis

L’ex cantante della band numero uno (o quasi) del britpop ha attaccato l’istituzione targata Cleveland dopo la nomination degli Oasis nella tornata 2024. "È tutta una fo**uta sciocchezza”, ha fatto sapere ai fan, affidando i suoi pensieri (e insulti) a X, l’ex Twitter



Liam Gallagher si scaglia contro la Rock & Roll Hall of Fame dopo che questa ha nominato gli Oasis tra i 15 candidati della tornata 2024 per il prestigioso ingresso nel tempio del rock. Prestigioso per molti ma non per l’ex cantante di una delle band più famose della storia della musica moderna, e forse la numero uno del britpop. Liam Gallagher ha attaccato l’istituzione del rock ’n’ roll targata Cleveland dopo la nomination degli Oasis ricevuta sabato 10 febbraio, assieme ad altri 14 nomi di band e solisti (tra cui Ozzy Osbourne, Mariah Carey e Sinead O'Connor) candidati a fare il proprio ingresso nella piramide del rock. "È tutta una fo**uta sciocchezza”, ha fatto sapere l’ex Oasis ai fan, affidando i suoi pensieri (e insulti) a X, l’ex Twitter, che ormai è il suo mezzo preferito per comunicare al mondo tutto ciò che gli passa per la testa…

Il cantante inglese ha attaccato la Rock And Roll Hall Of Fame definendola "piena di bumbaclarts”, una parola che a noi suona come incomprensibile ma a cui Gallagher è molto affezionato, dato che compare ripetuta in decine di suoi tweet. Come si legge su Rolling Stone, “è una parola che appartiene allo slang giamaicano e che, così ci par di capire, si può usare sia come espressione di stupore sia come insulto”.

In una serie di nuovi tweet, Liam Gallagher dà sfogo alla sua indubbia creatività a generare insulti, come vedremo di seguito.

Gli insulti di Liam Gallagher alla Rock & Roll Hall of Fame

“A****lo la Rock n Roll Hall of Fame, è piena di BUMBACLARTS LG", ha scritto Gallagher su X/Twitter ieri, lunedì 12 febbraio, in risposta alla notizia della nomination ricevuta dagli Oasis. L'ex frontman ha anche detto a un utente del social network che stava pianificando di votare nel sondaggio dei fan di non "sprecare il tuo tempo", aggiungendo che "per quanto sia apprezzato, è tutta una fo***ta sciocchezza".

Già nel 2021 il musicista britannico si era espresso in questa maniera all’idea di entrare a far parte di quel tempio. Gli è stato chiesto se le sue opinioni fossero cambiate da allora, quando disse che "non era interessato" all'idea che gli Oasis un giorno fossero introdotti nella Hall Of Fame. "Non è nemmeno Rock n Roll", ha insistito Gallagher in un nuovo post. Un altro fan ha affermato che gli Oasis meritano l'onore "come nessun'altra band", spingendo Gallagher a rispondere "c'è qualcosa di molto sospetto riguardo a quei premi". Sebbene abbia ammesso che gli Oasis siano "meritevoli" di entrare in quel museo-tempio, ha anche affermato in un'altra risposta che però Shania Twain dovrebbe essere introdotta prima degli Oasis...

Questa è la prima volta che gli Oasis vengono nominati È la prima volta che gli Oasis vengono nominati, così come per Osbourne, Carey e altri dei 15 candidati. Due terzi di questi hanno ottenuto la candidatura per la prima volta. Per essere idonei a essere nominati alla Rock And Roll Hall Of Fame, un artista o una band deve aver registrato il suo primo disco commerciale almeno 25 anni prima dell'anno di nomination.

Altri nominati hanno espresso ben più orgoglio per il riconoscimento rispetto a Liam Gallagher. Ozzy Osbourne ha detto di essere "profondamente onorato", mentre Mariah Carey ha dichiarato di essere “più che eccitata ed entusiasta".

I vincitori saranno annunciati alla fine di aprile, e l'induzione formale nella Hall avverrà a Cleveland quest'autunno. Tornando a Liam Gallagher, il mese scorso con il chitarrista degli Stone Roses John Squire, ha annunciato il loro primo album insieme, insieme a dettagli relativi al loro tour del 2024.

Gallagher ha recentemente rivelato che aveva intenzione di prendersi un anno libero prima che Squire lo contattasse per chiedergli di lavorare insieme. A quel punto, l’anno sabbatico è saltato. Non poteva essere altrimenti, dato che gli Stone Roses di John Squire sono una delle band preferite di Liam Gallagher, oltre a essere fonte di ispirazione. Liam ha sempre detto che ha scelto di fare il musicista proprio grazie agli Stone Roses.

Di seguito potete leggere voi stessi le parole di Liam Gallagher condivise su X.

Fuck the Rock n Roll hall of fame its full of BUMBACLARTS LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 12, 2024