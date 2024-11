Do They Know It’s Christmas? Ed Sheeran contro Band Aid 40

Il cantautore britannico ha affermato che non vorrebbe essere nella versione musicale per il 40° anniversario di Band Aid, spiegando che la sua "comprensione della narrazione" attorno al brano "Do They Know It’s Christmas?" è cambiata dalla sua partecipazione del 2014. L’artista dunque si allinea con le critiche secondo cui il brano sarebbe disumanizzante e dannoso per gli africani

Ed Sheeran si esprime contro Band Aid 40, affermando che non vorrebbe essere nella versione per il 40° anniversario di Band Aid. Il cantautore britannico ha spiegato che la sua "comprensione della narrazione" attorno alla canzone Do They Know It’s Christmas? è cambiata dalla sua partecipazione del 2014. L’artista dunque si allinea con le critiche secondo cui il brano è disumanizzante e dannoso per gli africani.

Nel frattempo, la star della musica inglese si prepara a pubblicare la sua canzone natalizia Under the Tree, tratta dalla colonna sonora del nuovo film di Netflix intitolato That Christmas, scritto insieme a Richard Curtis e adattato dai suoi libri per bambini. Il film vede Brian Cox nel ruolo di Babbo Natale, con Jodie Whittaker, Fiona Shaw e Bill Nighy tra i membri del cast.

Ed Sheeran non è affatto contento di far parte di questo nuovo progetto, come ha fatto sapere lui stesso su Instagram. Il cantautore inglese ha scritto in un post pubblicato sul suo account di IG: “Non mi è stato chiesto il permesso per questa nuova uscita di Band Aid 40 e, se avessi avuto scelta, avrei rispettosamente rifiutato l’utilizzo della mia voce. A distanza di un decennio, la mia comprensione della narrazione associata a questo brano è cambiata”.

Il progetto di Band Aid

Band Aid ha raccolto oltre 170 milioni di euro dalla sua fondazione nel 1984, inclusi i proventi della canzone – che ha raggiunto la vetta delle classifiche in ciascuna delle sue tre uscite, quindi nel 1984, 2004 e 2014 – e dei concerti di beneficenza Live Aid negli Stati Uniti e nel Regno Unito.

Inizialmente, il progetto mirava a fornire aiuti contro la carestia in Etiopia, dopodiché si è ampliato a iniziative benefiche in tutta l’Africa.

Tuttavia, la canzone Do They Know It’s Christmas? è stata criticata per un atteggiamento paternalistico e generalizzante nei confronti degli africani, e i suoi testi sono stati modificati nel 2014, inclusa la celebre strofa di Bono che canta le seguenti parole: “Well tonight thank God it’s them, instead of you” (Beh, stanotte ringrazia Dio che siano loro, invece di te), cambiata in “Well tonight we’re reaching out and touching you” (Beh, stanotte ti tendiamo la mano e ti tocchiamo).

Fuse ODG era stato invitato a partecipare a quella versione, ma rifiutò, spiegando in un’intervista rilasciata al quotidiano britannico The Guardian all’epoca: “Io, come molti altri, sono stufo del concetto secondo cui l’Africa – un continente ricco di risorse e con potenziale illimitato – venga sempre vista come malata, infestata e povera”.