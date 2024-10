Ed Sheeran e Chris Martin cantano insieme "Viva La Vida". VIDEO

Ed Sheeran e Chris Martin si sono esibiti a sorpresa a Central Park, New York, in occasione del Global Citizen Festival. I due artisti hanno proposto quattro loro brani

Due degli artisti britannici più famosi di sempre si sono incontrati sul palco del Global Citizen Festival. Ed Sheeran e Chris Martin, leader dei Coldplay, hanno duettato sulle note di quattro loro brani. La coppia ha condiviso alcuni frammenti della serata in un video pubblicato su Instagram.

chris martin ed ed sheeran, il video del duetto Il Global Citizen Festival 2024 ha regalato una grande sorpresa al pubblico di Central Park, New York. Chris Martin ed Ed Sheeran si sono esibiti a sorpresa sulle note di quattro canzoni. Yellow dei Coldplay ha aperto lo show, proseguito con Shape of You di Ed Sheeran e Viva la Vida della band. Il pubblico ha risposto con gioia ed entusiasmo accompagnando i due artisti. La performance si è chiusa con Thinking Out Loud, terzo singolo estratto da X di Ed Sheeran, uscito nel 2014 e giunto alla vetta della classifica degli album più venduti nel Regno Unito e negli Stati Uniti d’America. I due artisti hanno condiviso alcuni momenti dello show in un video su Instagram. Il post ha ottenuto più di un milione e mezzo di like. approfondimento Ed Sheeran, all'asta una chitarra autografata dal cantautore

I Coldplay sono tra le formazioni di maggior successo nella storia della musica. Dal debutto con l’album Parachutes all’imminente Moon Music in uscita venerdì 4 ottobre, Chris Martin e compagni hanno regalato brani immortali, tra i quali Speed of Sound, Paradise, Magic, A Sky Full of Stars, Hymn for the Weekend e Higher Power. approfondimento Ed Sheeran, duetto con Chris Hemsworth alla batteria a Bucarest. VIDEO

Sette album al primo posto della classifica inglese e numerosi riconoscimenti, tra i quali quattro statuette ai Grammy Awards, Ed Sheeran (FOTO) è tra i portabandiera del brit pop nel mondo. Ricordiamo successi come Castle on the Hill, Shape of You, Afterglow e Shivers.

