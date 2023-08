1/15

Quanto è bello stare in famiglia a Natale. O no? E il Primo Maggio è davvero la festa di tutti i lavoratori? Ferragosto in spensieratezza tra una grigliata e un tuffo in piscina? Ad Halloween ci si traveste per fare dolcetto o scherzetto agli sconosciuti? È questa la trama di I peggiori giorni. Quattro episodi per un film corale che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano e le sue miserie. Al cinema dal 14 agosto

Sky Cinema presenta I peggiori giorni