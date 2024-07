The Morning Show 4, Jeremy Irons nel cast della serie tv

Jeremy Irons si è unito al cast della quarta stagione di The Morning Show. Nella serie tv drammatica Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), l’attore interpreterà Martin Levy, il padre di Alex Levy (Jennifer Aniston). The Morning Show segue i principali protagonisti di un notiziario mattutino e della rete che lo trasmette durante i maggiori scandali politici, finanziari e personali. Oltre ad Irons e Aniston, il cast include anche Marion Cotillard, Reese Witherspoon, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm e Nicole Beharie, mentre come aveva anticipato Variety Julianna Margulies non tornerà per la quarta stagione.