IL TITOLO - Il Re Leone non è sempre stato il titolo del cartone, anzi all’inizio della produzione non era nemmeno chiaro quale sarebbe stata la trama. Il regista Rob Minkoff raccontò che “l’idea originale era di fare un film in Africa sui leoni. Nessuno all’epoca sapeva quale sarebbe stata la storia”, mentre il produttore Don Hahn spiegò: “La storia è stata inventata. Anche se è stata ispirata un po’ ad Amleto”. Fra i titoli poi scartati c’era King of Beasts, King Of The Jungle (eliminato perché i leoni non vivono nella giungla) e The King of the Kalahari

